"بداعي الإساءة لجماهير المصري".. الأعلى للإعلام يعلن تلقيه شكوى ضد أحمد شوبير

الخميس، 11 يونيو 2026 - 17:19

كتب : FilGoal

أحمد شوبير

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تلقيه شكوى من حسن عمار عضو مجلس النواب ضد الإعلامي أحمد شوبير.

ويأتي ذلك بشأن تصريحاته التي أدلى بها خلال برنامجي عبر قناة النهار وإذاعة أون سبورت، بداعي إساءتها لجماهير النادي المصري.

وكشف المجلس الأعلى للإعلام عن إحالة الشكوى إلى لجنتي الشكاوى برئاسة عصام الأمير وكيل المجلس وضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة عبد السلام النجار.

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وتوج المصري ببطولة كأس عاصمة مصر بالانتصار على إنبي بثلاثة أهداف دون رد في النهائي.

وكسر المصري صيام 28 عاما دون التتويج ببطولة منذ الفوز بكأس مصر سنة 1998 أمام المقاولون العرب.

وبعثت جماهير المصري رسالة عبر لافتة في المدرجات "اكسبوها، بورسعيد لا تنسى من أسعدها".

ورفعت الجماهير صورة الفريق الذي توج ببطولة كأس مصر 1998 ضد المقاولون 4-3.

وكسر المصري صيام 28 عاما دون التتويج ببطولة منذ كأس مصر.

ويتواجد سيف داوود في الجهاز الفني للمصري، وكان لاعبا ضمن الفريق الذي توج ببطولة كأس مصر قبل 28 عاما.

الدوري المصري المصري أحمد شوبير
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