كرة طائرة - "أوفيتم بإلتزاماتكم".. محترفة الزمالك تعلن تقاضيها مستحقاتها المتأخرة

أعلنت الكرواتية ماتيا ماجيتتش محترفة طائرة الزمالك نهاية أزمة مستحقاتها المالية المتأخرة، ووجهت الشكر لنادي الزمالك بعد الوفاء بتعهدهم.

وانتهى تعاقد ماجيتتش مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

وكتبت ماجيتتش عبر حسابها على إنستجرام: "أود أن أعبر عن خالص إمتناني للأشخاص داخل النادي الذين التزموا بكلمتهم خلال فترة صعبة".

وتابعت "فعلى الرغم من المشكلات الإدارية والتأخيرات، فقد أوفيتم بإلتزاماتكم وحرصتم على أن أتقاضى مستحقات عقدي بالكامل حتى آخر يوم".

وشدد ماتيا "أنا أقدّر ذلك حقًا، شكراً شريف صفوت مدير شؤون اللاعبين الأجانب، شكرًا لكم على دعمكم وعلى تعاملكم مع الموقف بعدالة".

واختتمت ماتيا تصريحاتها "أتمنى لكل فرد منكم وللنادي كل النجاح والاستقرار وأفضل ما يمكن في المستقبل، شكراً نيرة الأحمر مسؤولة فريق السيدات، وشكراً نادي الزمالك، شكراً فريق الطائرة بالزمالك".

ماتيا ماجيتتش صاحبة الـ 34 عاما انضمت لصفوف الزمالك قادمة من الشارقة الإماراتي قبل نهاية تعاقدها مع ختام الموسم الجاري.

ولم ينجح فريق الزمالك في التتويج بأي لقب الموسم الماضي.

وأعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة عدم السماح بالتعاقد مع محترفين أجانب بداية من الموسم المقبل.