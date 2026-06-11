كأس العالم - بينهم مصر.. 8 منتخبات تبحث عن الفوز الأول بعد مشاركة سابقة على الأقل

الخميس، 11 يونيو 2026 - 15:39

كتب : محمد سمير

رامي ربيعة - مران منتخب مصر

يبحث منتخب مصر عن انتصاره الأول في تاريخ مبارياته بكأس العالم 2026.

كما تبحث 8 منتخبات أخرى شاركت مرة على الأقل عن الانتصار الأول بعد خوض 3 مباريات على الأقل.

وتشارك أيضا 4 منتخبات لأول مرة في كأس العالم وهم الأردن وأوزبكستان وكوراساو وكاب فيردي بحثا عن انتصارهم الأول.

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ويستعرض لكم FilGoal.com قائمة المنتخبات المشاركة في النسخة الحالية دون تحقيق أي انتصار سابق:

مصر - 7 مباريات

نيوزيلندا - 6 مباريات

كندا - 6 مباريات

العراق - 3 مباريات

قطر - 3 مباريات

بنما - 3 مباريات

هايتي - 3 مباريات

الكونغو الديمقراطية - 3 مباريات

وينطلق كأس العالم في تمام العاشرة من مساء اليوم الخميس بتوقيت مصر.

وتقام مباراة الافتتاح بين منتخبي المكسيك وجنوب إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة رفقة منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزلندا.

ويستهل منتخب مصر مشواره بمواجهة بلجيكا في العاشرة من مساء يوم الإثنين.

منتخب مصر كأس العالم
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