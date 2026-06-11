كرة سلة - سبورتنج يستضيف البطولة العربية للسيدات
الخميس، 11 يونيو 2026 - 14:00
كتب : FilGoal
أعلن نادي سبورتنج استضافة البطولة العربية لسيدات كرة السلة للأندية الموسم المقبل.
وتقام البطولة العربية على صالة نادي سبورتنج خلال الفترة من 3 إلى 12 سبتمبر المقبل.
ويستضيف نادي سبورتنج البطولة العربية للسيدات للمرة الثالثة في تاريخ النادي.
وكان فريق سبورتنج قد توج بألقاب دوري السوبر وكأس مصر وكأس السوبر المصري في الموسم المنقضي.
وتوج فريق سيدات سبورتنج بلقب البطولة العربية مرتين من قبل.
كانت التتويج الأول في نسخة 1992 والتي أقيمت في سوريا.
بينما اللقب الثاني كان في نسخة عام 1998 والتي أقيمت في لبنان.
وكانت النسخة الماضية قد أقيمت في السعودية وتوج بلقبها فريق الفحيص الأردني.
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