رايس: تأقلمنا مع الأجواء قبل انطلاق كأس العالم.. ودرجة الحرارة لم تعد مشكلة الآن

الخميس، 11 يونيو 2026 - 13:08

كتب : FilGoal

إنجلترا - سويسرا - ديكلان رايس

أعرب ديكلان رايس لاعب منتخب إنجلترا عن رضاه عن أداء فريقه، مؤكدا أن الجميع قدم مستوى مميزا قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ديكلان رايس

النادي : أرسنال

إنجلترا

وتغلب منتخب إنجلترا على كوستاريكا وديا بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن استعداداته لخوض منافسات كأس العالم.

وقال رايس في تصريحات لقناة ITV: "قدمنا مباراة جيدة للغاية، المدرب طالبنا قبل اللقاء برفع الإيقاع، سواء بالكرة أو في الضغط العكسي، وأعتقد أن الأداء كان مميزا من الجميع".

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وأضاف "حتى اللاعبون الذين شاركوا من على مقاعد البدلاء قدموا مستوى كبيرا، والشوط الثاني كان رائعا".

وتابع "كانت مباراة جيدة للغاية كتحضير أخير قبل بداية البطولة".

وتحدث رايس عن تطور أداء الفريق قائلا: "أعتقد أننا تأقلمنا، الحرارة لم تعد مشكلة الآن، أول أسبوع أو عشرة أيام كانت للتأقلم مع الأجواء".

وأوضح "تحدثنا طوال الأسبوع عن طريقة اللعب والتحركات والمرونة داخل الملعب، وهذا ظهر في الأداء".

وواصل "نحن كمجموعة نكتسب الثقة والجاهزية البدنية تدريجيا، ومع المزيد من التدريبات سنواصل التطور".

واختتم رايس تصريحاته "سنواصل البناء، ونحن في وضع جيد قبل خوض المباراة الأولى".

ويخوض منتخب إنجلترا مباراة ودية مغلقة أمام ميامي إف سي من أجل تجهيز بعض اللاعبين قبل مواجهة كرواتيا يوم 17 يونيو.

وكان منتخب إنجلترا قد فاز في مباراته الودية السابقة على نيوزيلندا بهدف دون رد.

ويأمل توماس توخيل المدير الفني لمنتخب إنجلترا في الوصول للتشكيل الأمثل قبل انطلاق منافسات كأس العالم، خاصة بعد الأداء القوي أمام كوستاريكا.

ويتواجد منتخب إنجلترا في المجموعة 12 بكأس العالم برفقة كرواتيا وغانا وبنما.

ويستهل منتخب إنجلترا مشواره في المونديال بمواجهة كرواتيا يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو.

كأس العالم منتخب إنجلترا ديكلان رايس
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