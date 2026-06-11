8 أندية تمثل السعودية في البطولات الآسيوية والخليجية الموسم المقبل
الخميس، 11 يونيو 2026 - 12:18
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم بشكل رسمي مشاركة 8 أندية سعودية في البطولات الخارجية خلال الموسم المقبل.
وذلك في أكبر حضور خارجي للأندية السعودية بتاريخها، وفقا لما نشرته جريدة الرياضية السعودية.
وسيشارك كل من النصر والهلال وأهلي جدة والقادسية مباشرة في منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.
فيما يخوض اتحاد جدة الملحق المؤهل إلى البطولة ذاتها.
ويلعب النمور ضد الجزيرة الإماراتي في الدور المؤهل لمرحلة المجموعات.
وعلى صعيد دوري أبطال آسيا 2، ضمن التعاون مقعده في البطولة القارية.
بينما يمثل الاتفاق ونيوم الكرة السعودية في بطولة الأندية الخليجية.
ويُعد الموسم المقبل الأكثر من حيث عدد الأندية السعودية المشاركة خارجيًا، بعدما ارتفع عدد الممثلين إلى 8 أندية في مختلف البطولات القارية والخليجية.
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