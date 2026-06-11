ثنائي في التعليق.. موعد مباراة منتخب مصر المقبلة ضد بلجيكا والقنوات الناقلة

الخميس، 11 يونيو 2026 - 11:52

كتب : FilGoal

تريزيجيه - مصر - بلجيكا

ينطلق مشوار منتخب مصر في كأس العالم بمواجهة قوية ضد بلجيكا، فمتى سيكون موعد اللقاء وأين يذاع وبصوت من.

ويصطدم منتخب مصر بنظيره البلجيكي في الجولة الافتتاحية لكأس العالم.

ويتواجد رجال حسام حسن ضمن المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

أخبار متعلقة:
استبعاد الزلزولي وأكرد من قائمة المغرب في كأس العالم منافس مصر - منتخب إيران يختتم استعداداته لكأس العالم بالفوز على شباب تيخوانا بثلاثية بروس: جنوب إفريقيا جاهزة لمواجهة المكسيك.. وسنقاتل على كل كرة دوكو يتعافى قبل مواجهة مصر

ويبدأ مبارياته بهذه المواجهة القوية، ثم يلاقي نيوزيلندا في الجولة الثانية، وإيران في ختام مرحلة المجموعات.

الصدام المصري البلجيكي سيكون على ملعب لومن فيلد بمدينة سياتل الأمريكية.

وتنظر الجماهير المصرية مشاهدة منتخب الفراعنة في كأس العالم بعد غيابه لـ8 سنوات.

موعد اللقاء والقنوات الناقلة

ستقام المباراة المرتقبة بين مصر وبلجيكا يوم الاثنين 15 يونيو.

وتنطلق المواجهة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويذاع اللقاء عبر قناتي bein sports max 2 وbein sports max 4.

ويعلق على المباراة كل من علي محمد علي وحفيظ دراجي.

مصر بلجيكا كأس العالم
نرشح لكم
مهاجم السعودية يبدد الشكوك حول إصابته قبل مواجهة أوروجواي توخيل: قدمنا أداء جماعيا مميزا.. ولم أحسم تشكيل إنجلترا أمام كرواتيا بروس: جنوب إفريقيا جاهزة لمواجهة المكسيك.. وسنقاتل على كل كرة دوكو يتعافى قبل مواجهة مصر استبعاد الزلزولي وأكرد من قائمة المغرب في كأس العالم بيلينجهام في مركز صانع الألعاب.. إنجلترا تهزم كوستاريكا بثلاثية وديا قبل كأس العالم منافس مصر - منتخب إيران يختتم استعداداته لكأس العالم بالفوز على شباب تيخوانا بثلاثية مواعيد مباريات الخميس 11 يونيو 2026.. افتتاح كأس العالم ومواجهة يديرها أمين عمر
أخر الأخبار
تعيين لامين يامال كسفير للنوايا الحسنة لدى اليونيسف 11 دقيقة | الدوري الإسباني
8 أندية تمثل السعودية في البطولات الآسيوية والخليجية الموسم المقبل 49 دقيقة | سعودي في الجول
ذا أثليتك: فولام يتفاوض مع أربيلوا لخلافة ماركو سيلفا ساعة | الدوري الإنجليزي
مهاجم السعودية يبدد الشكوك حول إصابته قبل مواجهة أوروجواي ساعة | في المونديال
ثنائي في التعليق.. موعد مباراة منتخب مصر المقبلة ضد بلجيكا والقنوات الناقلة ساعة | في المونديال
توخيل: قدمنا أداء جماعيا مميزا.. ولم أحسم تشكيل إنجلترا أمام كرواتيا ساعة | في المونديال
بروس: جنوب إفريقيا جاهزة لمواجهة المكسيك.. وسنقاتل على كل كرة ساعة | في المونديال
دوكو يتعافى قبل مواجهة مصر ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت ودي - مصر (1)-(2) البرازيل.. فوز السامبا قبل كأس العالم 2 تقرير مغربي: عموتة رفض رفع طلباته المالية لتدريب الأهلي.. و3 شروط له 3 في الجول يكشف التفاصيل المالية لعقد شراء برشلونة لـ حمزة عبد الكريم 4 الشريعي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع ثلاثي إنبي لـ الأهلي
/articles/530683/ثنائي-في-التعليق-موعد-مباراة-منتخب-مصر-المقبلة-ضد-بلجيكا-والقنوات-الناقلة