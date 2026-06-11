ثنائي في التعليق.. موعد مباراة منتخب مصر المقبلة ضد بلجيكا والقنوات الناقلة

ينطلق مشوار منتخب مصر في كأس العالم بمواجهة قوية ضد بلجيكا، فمتى سيكون موعد اللقاء وأين يذاع وبصوت من.

ويصطدم منتخب مصر بنظيره البلجيكي في الجولة الافتتاحية لكأس العالم.

ويتواجد رجال حسام حسن ضمن المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

ويبدأ مبارياته بهذه المواجهة القوية، ثم يلاقي نيوزيلندا في الجولة الثانية، وإيران في ختام مرحلة المجموعات.

الصدام المصري البلجيكي سيكون على ملعب لومن فيلد بمدينة سياتل الأمريكية.

وتنظر الجماهير المصرية مشاهدة منتخب الفراعنة في كأس العالم بعد غيابه لـ8 سنوات.

موعد اللقاء والقنوات الناقلة

ستقام المباراة المرتقبة بين مصر وبلجيكا يوم الاثنين 15 يونيو.

وتنطلق المواجهة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويذاع اللقاء عبر قناتي bein sports max 2 وbein sports max 4.

ويعلق على المباراة كل من علي محمد علي وحفيظ دراجي.