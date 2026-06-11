توخيل: قدمنا أداء جماعيا مميزا.. ولم أحسم تشكيل إنجلترا أمام كرواتيا

أبدى توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا رضاه عن أداء فريقه بعد الفوز على كوستاريكا، مشيرا إلى أن الفريق استحق النتيجة وكان قادرا على تسجيل المزيد من الأهداف.

وتغلب منتخب إنجلترا على كوستاريكا وديا بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن استعداداته لخوض منافسات كأس العالم.

وقال توخيل لقناة ITV: "قدمنا مباراة جيدة جدا واستحققنا الفوز، وكان يجب أن نسجل أهدافا أكثر في ظل الفرص التي صنعناها".

وأضاف "الطاقة والإيقاع كانا على مستوى عال، والجميع قدم أداء جيدا، ولم يكن الأمر متعلقا بلاعب واحد بل بأداء جماعي مميز".

وأشاد مدرب إنجلترا بدور البدلاء قائلا: "اللاعبون الذين شاركوا من على مقاعد البدلاء كانوا مميزين للغاية، وقدموا نفس الجودة والحماس أمام منافس كان يعاني بدنيا".

وتابع "هذا ما نريده بالضبط، الفريق ككل يعمل بصورة جيدة سواء من يبدأ أو من يشارك لاحقا".

وعن مواجهة كرواتيا المقبلة، أوضح توخيل أنه لم يحسم التشكيل الأساسي بعد.

وقال: "لا، لم أحدد التشكيل حتى الآن، ما زال أمامي عدة أيام".

وكشف عن خطة الإعداد قائلا: "سنخوض مباراة أخرى لمنح الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا، ثم يحصل الفريق على راحة قصيرة قبل السفر إلى كانساس والاستعداد للمباراة".

ويخوض منتخب إنجلترا مباراة ودية مغلقة أمام ميامي إف سي من أجل تجهيز بعض اللاعبين قبل مواجهة كرواتيا يوم 17 يونيو.

واختتم توخيل تصريحاته: "ما قدمناه اليوم يجعلني مطمئنا أننا نسير في الطريق الصحيح، ونريد البناء على ذلك للتطور أكثر في المرحلة المقبلة".

وكان منتخب إنجلترا قد فاز في مباراته الودية السابقة على نيوزيلندا بهدف دون رد.

ويأمل توماس توخيل المدير الفني لمنتخب إنجلترا في الوصول للتشكيل الأمثل قبل انطلاق منافسات كأس العالم، خاصة بعد الأداء القوي أمام كوستاريكا.

ويتواجد منتخب إنجلترا في المجموعة 12 بكأس العالم برفقة كرواتيا وغانا وبنما.

ويستهل منتخب إنجلترا مشواره في المونديال بمواجهة كرواتيا يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو.