بروس: جنوب إفريقيا جاهزة لمواجهة المكسيك.. وسنقاتل على كل كرة

الخميس، 11 يونيو 2026 - 11:42

كتب : FilGoal

هوجو بروس - جنوب إفريقيا

شدد هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا على جاهزية فريقه لمواجهة المكسيك في افتتاح كأس العالم 2026، مؤكدا على صعوبة اللقاء أمام صاحب الأرض.

وينطلق كأس العالم في تمام العاشرة مساء اليوم الخميس بتوقيت مصر بمواجهة المكسيك ضد جنوب إفريقيا.

وقال بروس في المؤتمر الصحفي: "المكسيك فريق قوي ومرشح للفوز بالمجموعة، ونتائجه الأخيرة تمنحه أفضلية، لذلك نتوقع مباراة صعبة للغاية".

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وأضاف "علينا أن نكون في أفضل مستوى، وأؤكد أن فريقي جاهز للقتال على كل متر وكل كرة في الملعب".

وتحدث بروس عن قوة المنافس الهجومية، في ظل امتلاكه لاعبين مميزين في الدوريات الكبرى، لكنه أبدى ثقته في استعداد فريقه.

وقال: "نحن مستعدون جيدا، فريق التحليل تابع العديد من مباريات المكسيك ودرس لاعبيهم بشكل دقيق، ونعرف ما الذي سنواجهه".

وتابع "لا نشعر بالرهبة من الأسماء الكبيرة، بل نركز على تنفيذ خطتنا داخل الملعب".

وشدد "أثق في قدرة اللاعبين على التعامل مع الأجواء الجماهيرية، وسبق لي أن لعبت على نفس الملعب عندما كنت لاعبا".

واختتم بروس تصريحاته "المشاركة في كأس العالم ثمرة العمل خلال السنوات الخمس الماضية وهي لحظة فخر لشعب جنوب إفريقيا".

كأس العالم جنوب إفريقيا بروس
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