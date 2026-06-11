دوكو يتعافى قبل مواجهة مصر

الخميس، 11 يونيو 2026 - 11:35

كتب : FilGoal

جيرمي دوكو - كالافيوري - إيطاليا ضد بلجيكا

تعافى جيريمي دوكو جناح منتخب بلجيكا من الإصابة الخفيفة التي ضربته خلال تدريبات منتخب بلاده استعدادا لمواجهة مصر.

ويصطدم منتخب مصر بنظيره البلجيكي في الجولة الافتتاحية لكأس العالم يوم الاثنين.

في البداية، ذكرت شبكة HLN البلجيكية أن دوكو اضطر إلى مغادرة الحصة التدريبية يوم الثلاثاء قبل مرور ساعة على بدايتها، بعد شعوره بانزعاج بسيط، حيث توجه مباشرة إلى الداخل لتلقي العلاج.

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وأضاف التقرير أنه لا توجد مؤشرات مقلقة حتى الآن، إذ يبدو أن الإصابة خفيفة.

وبالفعل عاد جناح مانشستر سيتي سريعا إلى التدريبات الجماعية في اليوم التالي، وشارك بشكل طبيعي.

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وأنهى زميله كوني دي فينتر الجدل حول الجناح البلجيكي حين قال للصحفيين: "جيريمي دوكو ليس مصابا".

وينطلق كأس العالم يوم الخميس.

ويتواجد منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة رفقة إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

وتأتي مواعيد مباريات مجموعة مصر كالتالي:

الجولة الأولى

مصر × بلجيكا - 15 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

إيران × نيوزلندا - 16 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية

بلجيكا × إيران - 21 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

مصر × نيوزيلندا - 22 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثالثة

مصر × إيران - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

نيوزلندا × بلجيكا - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

مصر بلجيكا كأس العالم جيريمي دوكو
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