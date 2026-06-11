خبر في الجول - وزارة الصحة توصي مجددا بعدم سفر بعثة الأهلي إلى الكونغو الديمقراطية

الخميس، 11 يونيو 2026 - 11:11

كتب : محمد سمير

الأهلي ضد سبورتنج - كرة يد

أوصت وزارة الصحة المصرية مجددا بعدم سفر بعثة الأهلي لفريقي كرة اليد للرجال والسيدات إلى الكونغو الديمقراطية بسبب فيروس إيبولا.

وكان من المقرر مشاركة فريقي الأهلي للرجال والسيدات في بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس لكرة اليد.

واستقر الاتحاد الإفريقي لكرة اليد على استمرار إقامة البطولة في الكونغو الديمقراطية بمدينة كينشاسا مع تأجيلها لتقام خلال الفترة من 7 إلى 18 يوليو المقبلين.

أخبار متعلقة:
كرة يد - مجموعة سهلة لمنتخب مصر في بطولة العالم.. والبعد عن طريق الدنمارك وفرنسا كرة يد - باريس سان جيرمان يجدد تعاقده مع يحيى خالد حتى 2030 كرة يد – على رأسهم ثلاثي الزمالك.. البنك الأهلي يعلن ضم 6 لاعبات لفريق السيدات كرة يد – نادي برقان الكويتي يعلن ضم ثلاثي الأهلي

وينتظر الاتحاد الإفريقي تأكيد مشاركة الفرق بشكل نهائي يوم الإثنين المقبل.

وعلم FilGoal.com أن وزارة الصحة قد أخطرت النادي الأهلي بتوصيتها مرة أخرى بعدم سفر بعثة الفريق إلى الكونغو الديمقراطية بسبب مخاوف الإصابة بفيروس إيبولا.

وكان وفد من الاتحاد الإفريقي لكرة اليد قد زار الكونغو الديمقراطية خلال الأيام الماضية بعد تأجيل البطولة بسبب تفشي فيروس إيبولا.

ويرى الاتحاد الإفريقي إمكانية إقامة البطولة بصورة طبيعية بسبب ابتعاد كينشاسا عن المدينة المصابة بالعدوى.

ومن المقرر أن يخطر الأهلي الاتحاد الإفريقي بعدم إمكانية السفر للمشاركة في البطولتين بناء على توصية وزارة الصحة.

الأهلي كرة يد وزارة الصحة
نرشح لكم
كرة يد - مجموعة سهلة لمنتخب مصر في بطولة العالم.. والبعد عن طريق الدنمارك وفرنسا يد - محمد سند يعود إلى نيم كرة يد - باريس سان جيرمان يجدد تعاقده مع يحيى خالد حتى 2030 كرة يد – على رأسهم ثلاثي الزمالك.. البنك الأهلي يعلن ضم 6 لاعبات لفريق السيدات بعد التتويج بالدوري والسوبر.. انتهاء رحلة مجدي أبو المجد مع يد الأهلي الليبي كرة يد – نادي برقان الكويتي يعلن ضم ثلاثي الأهلي كرة يد - بعد 15 لقبا.. باسم السبكي يعلن رحيله عن الترجي ويكشف اللقب الأغلى كرة يد - العودة إلى مصر.. لايبزج الألماني يعلن رحيل أحمد خيري
أخر الأخبار
8 أندية تمثل السعودية في البطولات الآسيوية والخليجية الموسم المقبل 32 دقيقة | سعودي في الجول
ذا أثليتك: فولام يتفاوض مع أربيلوا لخلافة ماركو سيلفا 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مهاجم السعودية يبدد الشكوك حول إصابته قبل مواجهة أوروجواي 50 دقيقة | في المونديال
ثنائي في التعليق.. موعد مباراة منتخب مصر المقبلة ضد بلجيكا والقنوات الناقلة 57 دقيقة | في المونديال
توخيل: قدمنا أداء جماعيا مميزا.. ولم أحسم تشكيل إنجلترا أمام كرواتيا 59 دقيقة | في المونديال
بروس: جنوب إفريقيا جاهزة لمواجهة المكسيك.. وسنقاتل على كل كرة ساعة | في المونديال
دوكو يتعافى قبل مواجهة مصر ساعة | في المونديال
خبر في الجول - وزارة الصحة توصي مجددا بعدم سفر بعثة الأهلي إلى الكونغو الديمقراطية ساعة | كرة يد
الأكثر مشاهدة
1 انتهت ودي - مصر (1)-(2) البرازيل.. فوز السامبا قبل كأس العالم 2 تقرير مغربي: عموتة رفض رفع طلباته المالية لتدريب الأهلي.. و3 شروط له 3 في الجول يكشف التفاصيل المالية لعقد شراء برشلونة لـ حمزة عبد الكريم 4 الشريعي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع ثلاثي إنبي لـ الأهلي
/articles/530679/خبر-في-الجول-وزارة-الصحة-توصي-مجددا-بعدم-سفر-بعثة-الأهلي-إلى-الكونغو-الديمقراطية