خبر في الجول - وزارة الصحة توصي مجددا بعدم سفر بعثة الأهلي إلى الكونغو الديمقراطية

أوصت وزارة الصحة المصرية مجددا بعدم سفر بعثة الأهلي لفريقي كرة اليد للرجال والسيدات إلى الكونغو الديمقراطية بسبب فيروس إيبولا.

وكان من المقرر مشاركة فريقي الأهلي للرجال والسيدات في بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس لكرة اليد.

واستقر الاتحاد الإفريقي لكرة اليد على استمرار إقامة البطولة في الكونغو الديمقراطية بمدينة كينشاسا مع تأجيلها لتقام خلال الفترة من 7 إلى 18 يوليو المقبلين.

وينتظر الاتحاد الإفريقي تأكيد مشاركة الفرق بشكل نهائي يوم الإثنين المقبل.

وعلم FilGoal.com أن وزارة الصحة قد أخطرت النادي الأهلي بتوصيتها مرة أخرى بعدم سفر بعثة الفريق إلى الكونغو الديمقراطية بسبب مخاوف الإصابة بفيروس إيبولا.

وكان وفد من الاتحاد الإفريقي لكرة اليد قد زار الكونغو الديمقراطية خلال الأيام الماضية بعد تأجيل البطولة بسبب تفشي فيروس إيبولا.

ويرى الاتحاد الإفريقي إمكانية إقامة البطولة بصورة طبيعية بسبب ابتعاد كينشاسا عن المدينة المصابة بالعدوى.

ومن المقرر أن يخطر الأهلي الاتحاد الإفريقي بعدم إمكانية السفر للمشاركة في البطولتين بناء على توصية وزارة الصحة.