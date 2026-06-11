بيلينجهام في مركز صانع الألعاب.. إنجلترا تهزم كوستاريكا بثلاثية وديا قبل كأس العالم

الخميس، 11 يونيو 2026 - 11:02

كتب : FilGoal

أنتوني جوردون - ديكلان رايس - منتخب إنجلترا

فاز منتخب إنجلترا على كوستاريكا بثلاثة أهداف دون رد في مباراة ودية أقيمت في أورلاندو ضمن الاستعدادات لكأس العالم.

ويقام كأس العالم 2026 في المكسيك وكندا وأمريكا.

سجل ديكلان رايس الهدف الأول مبكرا بتسديدة اصطدمت بالدفاع بعد صناعة من أنتوني جوردون في الدقيقة التاسعة.

أخبار متعلقة:
سكاي: تأجيل مباراة إنجلترا وكوستاريكا بسبب سوء الأحوال الجوية ذا أثليتك: إصابة 9 أشخاص في حادث إطلاق نار بالقرب من معسكر إنجلترا في أمريكا منافس مصر – توخيل أعاد شيئا غائبا من 2004.. إنجلترا تفوز على نيوزيلندا بهدف كين لإنهاء معاناة 60 عاما.. منتخب إنجلترا يسافر إلى أمريكا بقائمة من 20 لاعبا

وشهدت المباراة مشاركة جود بيلينجهام في مركز صانع الألعاب، وظهر بشكل مميز في ظل سعيه لحجز مكان أساسي قبل مواجهة كرواتيا في افتتاح مشوار كأس العالم.

وصنع بيلينجهام فرصة محققة لنوني مادويكي في الشوط الأول، لكن الأخير أهدرها بعدما اصطدمت تسديدته بالقائم رغم مراوغة الحارس.

وفي الدقيقة 68 تسبب بيلينجهام في ركلة جزاء بعد لمسة يد على مدافع كوستاريكا، سجل منها جوردون الهدف الثاني.

واختتم أولي واتكينز الثلاثية في الدقيقة 87 برأسية من مسافة قريبة بعد مشاركته بديلا.

ويخوض منتخب إنجلترا مباراة ودية مغلقة أمام ميامي إف سي من أجل تجهيز بعض اللاعبين قبل مواجهة كرواتيا يوم 17 يونيو.

وكان منتخب إنجلترا قد فاز في مباراته الودية السابقة على نيوزيلندا بهدف دون رد.

ويأمل توماس توخيل المدير الفني لمنتخب إنجلترا في الوصول للتشكيل الأمثل قبل انطلاق منافسات كأس العالم، خاصة بعد الأداء القوي أمام كوستاريكا.

ويتواجد منتخب إنجلترا في المجموعة 12 بكأس العالم برفقة كرواتيا وغانا وبنما.

ويستهل منتخب إنجلترا مشواره في المونديال بمواجهة كرواتيا يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو.

إنجلترا كأس العالم
نرشح لكم
استبعاد الزلزولي وأكرد من قائمة المغرب في كأس العالم منافس مصر - منتخب إيران يختتم استعداداته لكأس العالم بالفوز على شباب تيخوانا بثلاثية مواعيد مباريات الخميس 11 يونيو 2026.. افتتاح كأس العالم ومواجهة يديرها أمين عمر وزير الرياضة الإيراني يهدد بإيقاف المباراة ضد مصر في كأس العالم بتلك الحالة البرتغال تفوز على نيجيريا بهدفين في التجربة الأخيرة قبل كأس العالم متحف مقتنيات كأس العالم – رحلة عبر الزمن من 1930 إلى 2026 بالعربية والإنجليزية كأس العالم - مؤتمر أجيري: أشعر براحة كبيرة في حراسة المرمى.. وهدوئي العاطفي جاء بعد الخبرات منتخب مصر يخوض مرانه وسط حضور جماهيري كبير استعدادا بلجيكا
أخر الأخبار
خبر في الجول - وزارة الصحة توصي مجددا بعدم سفر بعثة الأهلي إلى الكونغو الديمقراطية 16 دقيقة | كرة يد
استبعاد الزلزولي وأكرد من قائمة المغرب في كأس العالم 16 دقيقة | في المونديال
بيلينجهام في مركز صانع الألعاب.. إنجلترا تهزم كوستاريكا بثلاثية وديا قبل كأس العالم 25 دقيقة | في المونديال
منافس مصر - منتخب إيران يختتم استعداداته لكأس العالم بالفوز على شباب تيخوانا بثلاثية 29 دقيقة | في المونديال
أحمد حجازي يتبرع بـ 200 ألف جنيه ضمن لنادي الإسماعيلي لحل قضاياه الدولية 36 دقيقة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الخميس 11 يونيو 2026.. افتتاح كأس العالم ومواجهة يديرها أمين عمر 54 دقيقة | في المونديال
وزير الرياضة الإيراني يهدد بإيقاف المباراة ضد مصر في كأس العالم بتلك الحالة 10 ساعة | في المونديال
البرتغال تفوز على نيجيريا بهدفين في التجربة الأخيرة قبل كأس العالم 10 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت ودي - مصر (1)-(2) البرازيل.. فوز السامبا قبل كأس العالم 2 تقرير مغربي: عموتة رفض رفع طلباته المالية لتدريب الأهلي.. و3 شروط له 3 في الجول يكشف التفاصيل المالية لعقد شراء برشلونة لـ حمزة عبد الكريم 4 الشريعي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع ثلاثي إنبي لـ الأهلي
/articles/530677/بيلينجهام-في-مركز-صانع-الألعاب-إنجلترا-تهزم-كوستاريكا-بثلاثية-وديا-قبل-كأس-العالم