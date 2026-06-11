بيلينجهام في مركز صانع الألعاب.. إنجلترا تهزم كوستاريكا بثلاثية وديا قبل كأس العالم

فاز منتخب إنجلترا على كوستاريكا بثلاثة أهداف دون رد في مباراة ودية أقيمت في أورلاندو ضمن الاستعدادات لكأس العالم.

ويقام كأس العالم 2026 في المكسيك وكندا وأمريكا.

سجل ديكلان رايس الهدف الأول مبكرا بتسديدة اصطدمت بالدفاع بعد صناعة من أنتوني جوردون في الدقيقة التاسعة.

وشهدت المباراة مشاركة جود بيلينجهام في مركز صانع الألعاب، وظهر بشكل مميز في ظل سعيه لحجز مكان أساسي قبل مواجهة كرواتيا في افتتاح مشوار كأس العالم.

وصنع بيلينجهام فرصة محققة لنوني مادويكي في الشوط الأول، لكن الأخير أهدرها بعدما اصطدمت تسديدته بالقائم رغم مراوغة الحارس.

وفي الدقيقة 68 تسبب بيلينجهام في ركلة جزاء بعد لمسة يد على مدافع كوستاريكا، سجل منها جوردون الهدف الثاني.

واختتم أولي واتكينز الثلاثية في الدقيقة 87 برأسية من مسافة قريبة بعد مشاركته بديلا.

ويخوض منتخب إنجلترا مباراة ودية مغلقة أمام ميامي إف سي من أجل تجهيز بعض اللاعبين قبل مواجهة كرواتيا يوم 17 يونيو.

وكان منتخب إنجلترا قد فاز في مباراته الودية السابقة على نيوزيلندا بهدف دون رد.

ويأمل توماس توخيل المدير الفني لمنتخب إنجلترا في الوصول للتشكيل الأمثل قبل انطلاق منافسات كأس العالم، خاصة بعد الأداء القوي أمام كوستاريكا.

ويتواجد منتخب إنجلترا في المجموعة 12 بكأس العالم برفقة كرواتيا وغانا وبنما.

ويستهل منتخب إنجلترا مشواره في المونديال بمواجهة كرواتيا يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو.