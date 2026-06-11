أحمد حجازي يتبرع بـ 200 ألف جنيه ضمن لنادي الإسماعيلي لحل قضاياه الدولية

تبرع أحمد حجازي لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق بـ 200 ألف جنيه لصالح النادي.

وهبط الإسماعيلي لدوري المحترفين بعد احتلال المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ودشن نادي الإسماعيلي حملة تبرع بمبالغ مالية للنادي من أجل حل قضاياه الدولية وفك أزمة القيد.

وخلال كشف النادي عن المتبرعين خلال ثاني أيام حملة التبرع.

وظهر اسم أحمد السيد علي (أحمد حجازي) لاعب الفريق وقائد منتخب مصر السابق.

وتبرع حجازي بـ 200 ألف جنيه لمساعدة نادي الإسماعيلي.

وتمكن النادي من جمع 489 ألفا و116 جنيها خلال يومين من حملة التبرعات.

وكانت اللجنة المعينة لإدارة النادي الإسماعيلي قد تقدمت باستقالتها بعد هبوط الفريق إلى دوري المحترفين وعقب جلسة مع جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة الذي رفض بدوره الاستقالة.