أحمد حجازي يتبرع بـ 200 ألف جنيه ضمن لنادي الإسماعيلي لحل قضاياه الدولية
الخميس، 11 يونيو 2026 - 10:51
كتب : FilGoal
تبرع أحمد حجازي لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق بـ 200 ألف جنيه لصالح النادي.
وهبط الإسماعيلي لدوري المحترفين بعد احتلال المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.
ودشن نادي الإسماعيلي حملة تبرع بمبالغ مالية للنادي من أجل حل قضاياه الدولية وفك أزمة القيد.
وخلال كشف النادي عن المتبرعين خلال ثاني أيام حملة التبرع.
وظهر اسم أحمد السيد علي (أحمد حجازي) لاعب الفريق وقائد منتخب مصر السابق.
وتبرع حجازي بـ 200 ألف جنيه لمساعدة نادي الإسماعيلي.
وتمكن النادي من جمع 489 ألفا و116 جنيها خلال يومين من حملة التبرعات.
وكانت اللجنة المعينة لإدارة النادي الإسماعيلي قد تقدمت باستقالتها بعد هبوط الفريق إلى دوري المحترفين وعقب جلسة مع جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة الذي رفض بدوره الاستقالة.
نرشح لكم
"موقفكم يؤكد أن الكرة أخلاق أولا".. حارس مرمى إنبي يشكر جماهير المصري "حققت كل ما جئت لأجله".. رسالة أليو ديانج بعد رحيله عن الأهلي خبر في الجول - بيراميدز يتمم اتفاقه لضم خالد عوض الأهلي يعلن رحيل أليو ديانج في الجول يكشف التفاصيل المالية لعقد شراء برشلونة لـ حمزة عبد الكريم بعد الرعاية التاريخية.. هيثم عبد العظيم يكشف لـ في الجول رؤية أورا لدعم الكرة المصرية وائل جمعة يبدأ مهام عمله في الأهلي ربيع ياسين مديرا فنيا لنادي السكة الحديد
أخر الأخبار
دوكو يتعافى قبل مواجهة مصر 12 دقيقة | في المونديال