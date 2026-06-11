مواعيد مباريات الخميس 11 يونيو 2026.. افتتاح كأس العالم ومواجهة يديرها أمين عمر

تنطلق منافسات كأس العالم 2026 بمواجهة الافتتاح بين المكسيك وجنوب إفريقيا.

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كأس العالم

تنطلق مباريات كأس العالم 2026 بمواجهة مرتقبة ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويلعب منتخب المكسيك أمام جنوب إفريقيا في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر.

ويستضيف ملعب بانورتي مباراة الافتتاح بين الفريقين.

وتذاع المباراة عبر قناتي بي إن سبورتس ماكس 1 وبي إن سبورتس ماكس 2.

بينما تقام المباراة الثانية بين كوريا الجنوبية والتشيك في تمام الخامسة من فجر الجمعة.

ويدير مباراة كوريا الجنوبية أمام التشيك، الحكم المصري أمين عمر.