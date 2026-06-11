منتخب مصر يخوض مرانه وسط حضور جماهيري كبير استعدادا بلجيكا

خاض منتخب مصر، مرانه اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة بلجيكا في كأس العالم 2026.

وأقيم مران المنتخب اليوم بجامعة جونزاجا، في مدينة سبوكين بالولايات المتحدة الأمريكية.

وشهد المران حضورا جماهيرا كبيرًا من أفراد الجالية في المصرية في مدينة سبوكين.

ويلتقي المنتخب المصري أمام بلجيكا يوم الإثنين المقبل 15 يونيو، الساعة العاشرة مساءً

وكشف موقع اتحاد الكرة، عن تخصيص الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوماً لحضور الجماهير لمران المنتخبات، وذلك على هامش الاستعداد لخوض بطولة كأس العالم 2026.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا، ونيوزيلندا، وإيران.

ويبدأ المنتخب مبارياته بمنتخب بلجيكا، ثم مواجهة نيوزيلندا يوم 22 يونيو الرابعة فجرًا.

ويختتم المنتخب مبارياته في دور المجموعات بمواجهة إيران يوم 27 يونيو الجاري.