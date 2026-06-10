بلاتر ينتقد إنفانتينو: رفض دولة دخول حكم أمر خطير ولا يجب إقامة كأس العالم هناك

انتقد جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو الرئيس الحالي، بسبب منع الحكم الصومالي عمر أرتان من دخول الولايات المتحدة الأمريكية قبل كأس العالم.

وقال بلاتر في تصريحات لصحيفة ليكيب: "ما حدث أمر لا يصدق ومثير للسخرية، إذا رفضت دولة دخول حكم فهذا أمر خطير ولا يجب إقامة كأس العالم فيها".

وأضاف "تم تجاهل هذا المبدأ، ولم يتم احترامه من الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يمكن إيقاف البطولة الآن، لكن ما حدث مشين".

وتابع "يجب أن يثبت إنفانتينو أنه أقوى من صديقه في البيت الأبيض، لا يمكن أن يتخذ رئيس فيفا قراراته تحت تأثير السياسة".

ولم يسمح للحكم عمر أرتان بدخول الولايات المتحدة رغم امتلاكه جميع وثائق السفر، بعدما خضع لاستجواب لعدة ساعات في ميامي قبل ترحيله إلى إسطنبول.

وذكرت تقارير أن الاستجواب كشف عن ارتباطات مشتبه بها مع عناصر ضمن منظمات إرهابية، وفقا لما نقلته شبكة سي إن إن عن مسؤول في الإدارة الأمريكية.

وكان أرتان ضمن قائمة من 7 حكام أفارقة اختارهم فيفا لإدارة مباريات كأس العالم.

وأوضح فيفا أن قرار دخول الأفراد يخضع في النهاية لسلطات الدول المستضيفة، رغم تأكيد إنفانتينو سابقا ترحيب الجميع بالمشاركة في البطولة.

وتفرض الولايات المتحدة قيودا مشددة على دخول مواطني بعض الدول، من بينها الصومال، التي تخضع لإجراءات خاصة في ما يتعلق بالهجرة.

وترأس بلاتر فيفا خلال الفترة من 1998 وحتى 2015، قبل استقالته على خلفية قضايا فساد، وسبق له توجيه انتقادات متكررة لسياسات إنفانتينو.