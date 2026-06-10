سكاي: تأجيل مباراة إنجلترا وكوستاريكا بسبب سوء الأحوال الجوية

الأربعاء، 10 يونيو 2026 - 21:56

كتب : FilGoal

ملعب إنتركو - أورلاندو قبل مواجهة إنجلترا وكوستاريكا

تقرر تأجيل مباراة إنجلترا أمام كوستاريكا الودية استعدادا لكأس العالم 2026.

وكشفت سكاي سبورتس، عن تأجيل انطلاق المباراة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان مقررًا أن تنطلق المباراة الساعة 11 مساءً على ملعب إنتركو، بمدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.

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وتعد تلك المباراة الودية الثانية التي يتم تأجيل انطلاقها، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتأخر انطلاق مباراة الأرجنتين ضد أيسلندا الودية، بسبب العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة التي ضربت ملعب أوبورن في ولاية ألاباما الأمريكية.

ويستعد المنتخب الإنجليزي للمشاركة في كأس العالم.

ويقام كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.

ويتواجد المنتخب الإنجليزي في المجموعة الـ12 بجانب كرواتيا، وغانا، وبنما.

وتعد تلك الودية الثانية والأخيرة لمنتخب الأسود الثلاثة قبل خوض كأس العالم.

وحقق منتخب إنجلترا الفوز في الودية الأولى أمام نيوزيلندا بهدف نظيف.

ولم يتأهل منتخب كوستاريكا إلى كأس العالم تلك النسخة.

إنجلترا كأس العالم كوستاريكا
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