خبر في الجول - بيراميدز يتمم اتفاقه لضم خالد عوض

الأربعاء، 10 يونيو 2026 - 21:52

كتب : عمرو نبيل

خالد عوض - طلائع الجيش

أتم نادي بيراميدز اتفاقه مع خالد عوض ظهير أيمن طلائع الجيش لضمه بداية من الموسم المقبل.

ويبلغ خالد عوض من العمر 23 عاما وكان يرتبط بتعاقد مع طلائع الجيش حتى صيف 2028.

ولفت خالد عوض الانتباه هذا الموسم مع طلائع الجيش في مختلف المباريات.

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وعلم FilGoal.com أن بيراميدز قد أتم اتفاقه مع خالد عوض تمهيدا لضمه بدياة من الموسم المقبل.

وتوصل بيراميدز لاتفاق بضم اللاعب لمدة خمسة مواسم بعد الاتفاق على التفاصيل التعاقدية.

وخاض خالد عوض 41 مباراة مع طلائع الجيش في مختلف المسابقات.

وساهم عوض في هدفين بعدما سجل هدفا وصنع مثله في كأس عاصمة مصر.

الدوري المصري خالد عوض طلائع الجيش
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