إبسويتش تاون يعلن رحيل مدربه

الأربعاء، 10 يونيو 2026 - 20:30

كتب : FilGoal

كيران ماكينا

أعلن نادي إبسويتش تاون رحيل مدربه كيران ماكينا عن منصبه مع نهاية الموسم الجاري، بعد خمس سنوات قضاها على رأس القيادة الفنية للفريق.

وأوضح النادي في بيانه أن ماكينا قرر الابتعاد عن مجال التدريب مؤقتا، بعد قيادة الفريق في فترة من أنجح الفترات في تاريخ النادي، شهدت صعود الفريق 3 مرات في آخر 4 سنوات، بينها مرتان إلى الدوري الإنجليزي.

وجاء قرار المدرب بعد نجاحه في قيادة الفريق للعودة مجددا إلى البريميرليج في 2026، ليغادر ملعب "بورتمان رود" وسط إشادة كبيرة بما قدمه خلال فترة ولايته.

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وقال ماكينا في تصريحات لموقع إيبسويتش تاون قبل رحيله: "أغادر منصبي بمزيج من الامتنان والفخر والحزن والرضا، لقد كان شرفا لي قيادة هذا النادي التاريخي".

وواصل "بعد الصعود الثاني إلى الدوري الإنجليزي، وبعد تفكير خلال الأسابيع الماضية، شعرت أن هذا هو الوقت المناسب للرحيل، أنا فخور جدا بما حققناه ومتفائل بمستقبل النادي".

وأردف "السنوات الخمس الماضية كانت رحلة استثنائية من أفضل ما عشته في حياتي المهنية والشخصية".

وأتم "أشكر الجميع في النادي والجماهير الرائعة، وسأظل ممتنا للدعم الذي تلقيته أنا وعائلتي منذ اليوم الأول".

وتولى ماكينا تدريب إبسويتش في ديسمبر 2021، وقاد الفريق خلال 222 مباراة حقق فيها 106 انتصار، و60 تعادل، و56 هزيمة، ليترك بصمة تاريخية في مسيرة النادي الإنجليزي.

الدوري الإنجليزي إبسويتش تاون كيران ماكينا
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