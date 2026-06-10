توتنام يعلن تعاقده مع سينسي

الأربعاء، 10 يونيو 2026 - 19:23

كتب : FilGoal

سينيسي

أعلن نادي توتنام تعاقده رسميا مع المدافع الأرجنتيني ماركوس سينسي قادما من صفوف بورنموث خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويأتي انضمام سينسي في إطار سعي توتنام لتعزيز خطه الدفاعي، استعدادًا للموسم الجديد، في ظل رغبة الجهاز الفني في تدعيم الخيارات الدفاعية بعناصر تمتلك خبرة الدوري الإنجليزي.

وكان سينسي قد قدم مستويات لافتة مع بورنموث منذ انضمامه إلى الفريق، ما جعله محل اهتمام عدة أندية قبل أن يحسم توتنام الصفقة لصالحه بشكل رسمي.

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ومن المقرر أن ينضم سينسي إلى صفوف توتنام في الأول من يوليو المقبل، بعد الحصول على التصاريح الدولية، وذلك عقب نهاية عقده مع بورنموث.

وقال سينسي في تصريحاته الأولى بعد انضمامه لتوتنام: "شعور مميز جدا أن أكون لاعبا في توتنام، منذ اللحظة الأولى أظهر النادي رغبته الكبيرة في ضمي وأن أكون جزءا من المشروع الذي يبنونه".

وواصل "الأمر مثير ولا أستطيع الانتظار للبدء، سأبذل كل ما لدي لأجعل الجماهير فخورة، وأساعد النادي على العودة إلى المكان الذي يستحقه، وأريد الفوز بالألقاب هنا".

وانضم سينسي إلى بورنموث في 2022 قادما من فاينورد الهولندي، بعدما بدأ مسيرته مع سان لورينزو الأرجنتيني، حيث تدرج في قطاع الناشئين قبل أن يخوض أولى مبارياته الاحترافية عام 2016.

وخلال مسيرته في أوروبا، لعب مع فاينورد وشارك في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، قبل أن ينتقل إلى الدوري الإنجليزي ويصبح أحد العناصر الأساسية في بورنموث.

ماركوس سينسي توتنام الدوري الإنجليزي
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