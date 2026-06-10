الإفريقي التونسي يعلن سداد ديونه للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا 2026-27

الأربعاء، 10 يونيو 2026 - 19:19

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي الإفريقي بالفوز على الترجي

أعلن نادي الإفريقي التونسي سداد ديونه واستيفاء الشروط الإدارية والمالية ليصبح مؤهلا للمشاركة المحلية والقارية الموسم المقبل.

وتوج الإفريقي بلقب الدوري التونسي بعد صراع شرس مع الترجي التونسي حتى الجولة قبل الأخيرة.

وجاء بيان النادي عبر حساباته

"تعلم الهيئة المديرة للنادي الإفريقي جماهيرها الوفية أنه تم اليوم خلاص مبلغ جملي قدره 660 ألف دينار بعنوان أحكام باتّة وخطايا مستوجبة الدفع، كانت تحول دون مشاركة النادي في مختلف المنافسات المحلية والقارية.

وبذلك، يكون النادي قد استوفى جميع الشروط الإدارية والمالية اللازمة، وأصبح مؤهلاً للمشاركة في كافة الاستحقاقات الرياضية خلال الموسم القادم.

وتتوجه الهيئة المديرة بجزيل الشكر إلى كافة الأطراف التي ساهمت في تجاوز هذه المرحلة، كما تدعو جماهير النادي إلى مواصلة الالتفاف حول فريقها ومساندته، دعماً لمسيرة النجاح وتحقيق الأهداف الرياضية المنشودة، ومواصلة العمل من أجل تعزيز الاستقرار المالي للنادي وترسيخ أسس مشروعه المستقبلي".

وحقق الإفريقي لقب الدوري التونسي للمرة الـ 14 في تاريخه والأولى منذ موسم 2014/2015.

ويعود الإفريقي للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا لأول مرة منذ موسم 2018-19.

يذكر أن اليوم الأخير للحصول على الرخصة الإفريقية للمشاركة في المسابقات القارية الموسم المقبل يوم 30 يونيو الجاري.

الإفريقي التونسي الدوري التونسي دوري أبطال إفريقيا
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