مسؤول من البيت الأبيض: رفضنا دخول أرتان بسبب ارتباطه "بمنظمات إرهابية"

كشف مصدر مسؤول من البيت الأبيض الأمريكي سبب رفض دخول الحكم الصومالي عمر أرتان للولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في كأس العالم 2026 بسبب ارتباطه "بمنظمات إرهابية".

وعاد أرتان إلى الصومال مجددا بعد السفر إلى أمريكا عقب رفض الولايات المتحدة دخوله. (طالع التفاصيل)

وقال مسؤول من البيت الأبيض الأمريكي لشبكة "ذا أثليتك": "بعد مزيد من التفتيش بشأن الصومالي عمر أرتان من قبل إدارة الجمارك وحماية الحدود، تم اكتشاف معلومات مسيئة، بما في ذلك الارتباط بأعضاء مشتبه بهم في منظمات إرهابية، مما يجعله غير مؤهل للدخول إلى الولايات المتحدة بموجب قانون الهجرة والجنسية".

وأضاف "رُفض دخول المسافر، ووُزِعت عليه استمارات الهجرة التي تُتيح له استخدام المادة 8235 من قانون الهجرة والجنسية لإتمام إجراءات الترحيل السريع. ولن تسمح إدارة ترامب بدخول أي تهديد أمني إلى بلادنا، هذا أمر لا رجعة فيه".

ماذا حدث؟

مُنع عمر أرتان الحكم الصومالي من دخول أمريكا رغم حمله لجوار سفر دبلوماسي ورفضت منحه التأشيرة.

وبسبب عدم وجود سفارة أمريكية في الصومال، سافر أرتان إلى العاصمة الكينية نيروبي حيث منحته سفارة بلاده هناك جواز سفر دبلوماسي.

وتوّجه الحكم من كينيا إلى تركيا، ومنها إلى الولايات المتحدة لكن جواز السفر الدبلوماسي "لم يكن كافياً" إذ قامت السلطات الأمريكية بترحيله فوراً فور وصوله البلاد.

بعد ذلك أعلن فيفا غياب أرتان عن المشاركة في كأس العالم 2026.

وجاء بيان فيفا بعد التواصل مع مسؤولي الهجرة الأمريكية: "يؤكد فيفا أن الحكم عمر عبد القادر أرتان لن يتمكن من التدريب أو التحكيم في كأس العالم 2026 بعد منعه من دخول الولايات المتحدة، فيفا غير معنية بإجراءات الهجرة في الدولة المضيفة، بما في ذلك البت في طلبات التأشيرة، وقد أُبلغت من قبل السلطات بأن وضع أرتان لن يتغير في الوقت الراهن".

وصرّحت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية التي تُشرف على موظفي الجمارك في المطارات "تبين أنه غير مؤهل للدخول بسبب مخاوف تتعلق بالتدقيق الأمني، وتم منعه من الدخول".

وتُعد الصومال إحدى الدول الـ 39 المدرجة في الأمر التنفيذي "لحظر السفر" الذي أصدره ترامب العام الماضي، والذي يمنع أو يقيد دخول الرعايا الأجانب لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

ولاحقا رد أرتان عبر صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: "أعتقد أن لديهم مشكلة مع بلدي".

وأضاف "أشعر بخيبة أمل كبيرة. أنا مجرد حكم أسعى لتحقيق حلمي، حلم حياتي الأكبر، وهو المشاركة في كأس العالم. أعتقد أن لديهم مشكلة مع بلدي. كانت أوراقي سليمة، وحصلت على التأشيرة المطلوبة".

وأوضح أرتان إنه خضع للاستجواب في غرفة خاصة، وأن الإجراءات استغرقت حوالي 11 ساعة. وبعد رفض دخوله، واحتُجز في زنزانة منفصلة حتى تم نقله على متن طائرة متجهة إلى تركيا.