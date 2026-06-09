بعد رفض دخوله أمريكا.. فيفا يصدر بيانا بشأن استبعاد الصومالي أرتان من كأس العالم

الثلاثاء، 09 يونيو 2026 - 11:51

كتب : FilGoal

عمر أرتان - حكم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم استبعاد الحكم الصومالي عمر أرتان من قائمة حكام كأس العالم 2026 بعد منعه من دخول الولايات المتحدة.

وكان قد تم توقيف أرتان في مطار ميامي الدولي أمس الإثنين ومنعه من دخول أمريكا ليعود إلى أسطنبول في تركيا.

وأوضح فيفا في بيان رسمي أن أرتان لن يتمكن من إدارة مباريات البطولة أو المشاركة في المعسكر التحضيري، بعد رفض دخوله إلى الأراضي الأمريكية.

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وكان الحكم الصومالي قد وصل إلى مطار ميامي قبل أن يتم منعه من الدخول، دون توضيح رسمي للأسباب من جانب سلطات الهجرة الأمريكية.

ويأتي ذلك في ظل القيود المفروضة على بعض الدول، من بينها الصومال، ضمن سياسات السفر التي أقرتها الإدارة الأمريكية.

وأشار فيفا إلى أنه لا يتدخل في إجراءات الهجرة الخاصة بالدول المستضيفة، مؤكدا أن قرار منح التأشيرات أو السماح بالدخول يظل بيد السلطات المحلية.

من جانبه، أكد مسؤول بوزارة الرياضة الصومالية أن أرتان كان يحمل وثائق سفر سليمة، كما حصل على جواز دبلوماسي لتسهيل تحركاته بعد صعوبات سابقة في استخراج التأشيرة.

وأبدى الحكم الصومالي تفهمه للوضع، موجها الشكر لفيفا والاتحاد الإفريقي، ومؤكدا عزمه مواصلة العمل والتركيز على التحديات المقبلة.

وكان أرتان قد تم اختياره ضمن 52 حكما لإدارة مباريات كأس العالم، كما سبق له إدارة مباريات في كأس أمم إفريقيا منذ حصوله على الشارة الدولية في 2018.

وحصل أرتان على جائزة أفضل حكم إفريقي في عام 2025 الماضي.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توقيف أحد الأشخاص من الدخول إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم.

وكان أيمن حسين قائد منتخب العراق تم توقيفه لمدة 6 ساعات في المطار للتحقيق معه قبل السماح له بالدخول إلى أمريكا.

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