ميسي: متحمس كعادتي.. وسنقاتل من أجل اللقب حتى النهاية

الأربعاء، 10 يونيو 2026 - 18:03

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين

كشف ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين عن جاهزيته البدنية وحماسه الكبير قبل انطلاق مشوار المنتخب في كأس العالم 2026، مشددا على أن المجموعة الحالية تمتلك الرغبة نفسها والطموح ذاته للمنافسة على اللقب من جديد.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

الأرجنتين

ويقع منتخب الأرجنتين في المجموعة العاشرة التي تضم كل من: "الجزائر، والأردن، والنمسا".

وقال ميسي في تصريحات لصحيفة TYC الأرجنتينية عن حالته البدنية: "استمتعت بالأمر منذ البداية، كنت متحمسا للعب ولو لبعض الوقت، خاصة أنني جئت وأنا أشعر ببعض الانزعاج منذ وصولي، أنا سعيد وأستمتع بكل لحظة ومتحمس كعادتي".

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وواصل "شعرت بحالة جيدة جدًا، وكنت أرغب في البدء سريعا والتخلص من المخاوف التي تبقى لديك عندما تشعر بآلام، وأن تلعب بحرية، ما زال أمامنا أسبوع لنتجهز جميعا ونصل في أفضل حالة لمباراة الافتتاح".

وعن فرص تتويج الأرجنتين بالبطولة قال: "كما هو الحال دائما مع بداية أي بطولة، خصوصا كأس العالم، بحماس كبير، قلت في وقت سابق إن هذه المجموعة لن تخذل الجماهير، وقد أثبتت ذلك هذا العام، سننافس أيا كان الخصم أو البطولة، وما زالت أظهر الرغبة نفسها والحماس نفسه للمنافسة، إنها مجموعة فائزة تريد المزيد دائمًا، سنمضي خطوة بخطوة كعادتنا، لكن بحماس وثقة وإيمان بقدرتنا".

وواصل "هذه المجموعة تستحق كل ما يحدث لها، سنحاول كما فعلنا دائما، ولا شك لدى الجماهير أننا سنبذل كل شيء، أحيانا يتحقق الهدف وأحيانا لا، لكننا محظوظون في السنوات الأخيرة بنتائج إيجابية، الأمر صعب ويزداد صعوبة، لكننا اعتدنا ذلك واعتادت الجماهير عليه، وسنحاول تكرار انجاز النسخة الماضية".

وأتم "في النهاية قد نحقق البطولة أو لا، فهذه هي كرة القدم، لكن لا شك أن الأمر سيكون صعبا على المنافسين لهزمنا لأننا منتخب شديد التنافسية".

مباريات الأرجنتين في كأس العالم

ويفتتح منتخب الأرجنتين مبارياته في دور المجموعات بمواجهة الجزائر 17 يونيو المقبل في تمام الرابعة صباحا.

ويواجه الأرجنتين المنتخب النمساوي في الجولة الثانية 22 يونيو في الثامنة مساء.

ويختتم مبارياته بمواجهة الأردن في دور المجموعات 28 يونيو في تمام الخامسة صباحا.

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