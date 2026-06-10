منتخب جنوب إفريقيا يستعيد موديبا بعد تعافيه من الإصابة

الأربعاء، 10 يونيو 2026 - 17:50

كتب : FilGoal

هدف أوبيري موديبا - صنداونز

تلقى منتخب جنوب إفريقيا دفعة قوية قبل مواجهة المكسيك في افتتاح كأس العالم بعد اقتراب جاهزية أوبري موديبا.

أوبري موديبا

النادي : ماميلودي صنداونز

جنوب إفريقيا

وشارك اللاعب في أول تدريب كامل مع الفريق في معسكره بمدينة باتشوكا، بعد تعافيه من إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا الشهر الماضي.

وكان موديبا قد سجل هدفا من ركلة حرة في مباراة الذهاب مع ماميلودي صنداونز أمام الجيش الملكي، قبل أن يغيب عن لقاء الإياب بسبب الإصابة.

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ودفع الجهاز الفني ببرادلي كروس إلى قائمة المنتخب كخيار إضافي في مركز الظهير الأيسر تحسبا لعدم تعافي موديبا، إلا أن اللاعب بات قريبا من المشاركة بشكل طبيعي.

ويمتلك موديبا خبرة كبيرة تجعله الأقرب لقيادة الجبهة اليسرى في مواجهة المكسيك، حال تأكدت جاهزيته الكاملة من الناحية الطبية.

ويستعد منتخب جنوب إفريقيا لمواجهة المكسيك في المباراة الافتتاحية، قبل أن يلتقي مع التشيك وكوريا الجنوبية في دور المجموعات.

ويمتلك اللاعب البالغ 30 عاما خبرة كبيرة، إذ خاض 375 مباراة على مستوى الأندية سجل خلالها 32 هدفا، كما شارك في 47 مباراة دولية منذ ظهوره الأول في 2016.

ويواجه الجهاز الفني مفاضلة بين موديبا وثنائي أقل خبرة، هما ساموكيلي كابيني وبرادلي كروس، مع أفضلية هجومية لمدافع صنداونز مقارنة بمنافسيه.

جنوب إفريقيا كأس العالم موديبا
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