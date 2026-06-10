قبل المباراة المصيرية.. كيف استعد منتخب إيران لمواجهة مصر

منذ 5 ديسمبر الماضي، علم منتخب إيران أنه سيواجه نظيره المصري في كأس العالم 2026، فكيف استعد لهذه المواجهة المرتقبة.

المجموعة التي تضم إلى جوارهما نيوزيلندا وبلجيكا ستشهد صداما مصريا إيرانيا في الجولة الختامية لمرحلة المجموعات بالمونديال.

لم يكن أمام المنتخبات المتأهلة لكأس العالم مبكرا سوى فترتي توقف دولي من أجل خوض المباريات استعدادا للمونديال.

ويستعرض FilGoal.com تحضيرات منتخب إيران لمواجهات المجموعة، وبينها مباراة مصر.

في عام 2026 خاض منتخب إيران 4 مباريات ودية ضمن برنامج التحضير لكأس العالم، وظهر فيها تركيزه على مواجهة مصر تحديدا، وهو ما ظهر في ملاقاة 3 منتخبات إفريقية.

ويجب ألا ننسى أن منتخب إيران خاض هذه المباريات في تركيا وسط خوض بلاده لحرب عسكرية ضد الولايات المتحدة التي تستضيف المونديال رفقة كندا والمكسيك.

المباراة الأولى كانت خلال فترة التوقف الدولي مارس الماضي أمام نيجيريا، وكانت الاختبار الأثقل بدنيًا، حيث واجه المنتخب الإيراني خصمًا يعتمد على السرعة والقوة في الالتحامات وخسر أمامه بنتيجة 1-2.

وعانى الدفاع الإيراني في فترات من الضغط العالي، خصوصًا في التعامل مع الكرات الثانية، لكن الفريق أظهر شخصية قوية في الشوط الثاني.

مهدي طارمي كان أبرز عناصر إيران هجوميًا بفضل تحركاته بين الخطوط وقدرته على الاحتفاظ بالكرة تحت الضغط، وهو ما نتج عنه تسجيل هدف إيران الوحيد.

في المباراة الثانية أمام كوستاريكا بعدها بأيام، ظهر المنتخب الإيراني بصورة أكثر قوة وحقق فوزا عريضا بخماسية نظيفة.

ونجح المنتخب الإيراني في خلق فرص عديدة عبر الأطراف ومن العمق. وواصل طارمي تألقه بتسجيل هدفين، فيما تناوب مهدي قايدي ومحمد محبي وعلي جوليزدا على باقي الأهداف.

هذه المباراة اعتُبرت من أفضل الأداءات الجماعية لإيران في فترة التحضير.

وشهدت المباراة حضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعدما انتشرت الأقاويل حول إمكانية عدم مشاركة إيران في كأس العالم بسبب الحرب مع أمريكا.

وقبل أيام من كأس العالم، لعب منتخب إيران مواجهتين إفريقيتين، الأولى كانت أمام جامبيا، واجه المنتخب الإيراني صعوبة في فك التكتلات الدفاعية، خصوصًا في الشوط الأول، الذي انتهى بالتأخر بهدف.

قبل أن يتحسن الأداء بعد مشاركة لاعبين أكثر حركة بين الخطوط. إذ لعبوا دورًا مهمًا في كسر الإيقاع عبر التمريرات العرضية والكرات البينية، بينما نجح طارمي مرة أخرى في تسجيل هدف جديد وقاد الفريق للفوز 3-1.

أما المباراة الأخيرة فكانت أمام منتخب مالي، ولُعبت خلف أبواب مغلقة ودون حضور وسائل الإعلام.

وقتها أوضح الاتحاد الإيراني لكرة القدم أن القرار يأتي نظرا لأهمية المباراة الودية أمام مالي، وفي إطار الخطط والأهداف التكتيكية التي وضعها المدير الفني للمنتخب الإيراني أمير قلعة نويي.

وفاز فهود آسيا على مالي بهدفين دون مقابل، في مباراة لم يظهر لها أي لقطات أو ملامح.

بشكل عام، كشفت هذه المباريات اـ4 أن المنتخب الإيراني يمتلك فعالية هجومية جيدة بفضل طارمي ومحبي.

ويبدو أن منتخب إيران يعلم أن مواجهة مصر ستكون مفتاح التأهل لدور الـ32، نظرا لقوة بلجيكا وضعف نيوزيلندا على الورق.

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يذكر أن منتخب إيران يلعب مباراة ودية ضد فريق شباب تيخوانا المكسيكي يوم الأربعاء، لكنها مجرد مباراة تجريبية.

وينطلق كأس العالم 2026 يوم الخميس بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتأتي مواعيد مباريات مجموعة مصر كالتالي:

الجولة الأولى

مصر × بلجيكا - 15 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

إيران × نيوزلندا - 16 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية

بلجيكا × إيران - 21 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

مصر × نيوزيلندا - 22 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثالثة

مصر × إيران - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

نيوزلندا × بلجيكا - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا