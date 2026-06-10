تقرير: أرسنال يتقدم في سباق ضم ويليامز

أرسنال تلقى دفعة قوية في سعيه للتعاقد مع نجم منتخب إسبانيا نيكو ويليامز خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما أشارت تقارير إلى أن جناح أتلتيك بلباو يعيد تقييم مستقبله عقب موسم صعب مع النادي الباسكي.

ورغم أن اللاعب وقع عقدًا طويل الأمد لمدة 10 سنوات مع أتلتيك بلباو الصيف الماضي بعد رفضه الانتقال إلى برشلونة، فإن ذلك لم يمنع كبار أندية أوروبا من مواصلة متابعة وضعه عن قرب.

وبحسب موقع "تيم توك"، فإن إعجاب أرسنال باللاعب لم يتراجع أبدًا، حيث لا يزال نيكو ويليامز أحد أبرز الأهداف الهجومية في ملعب الإمارات.

كما أن المقربين من اللاعب أكدوا أكثر من مرة أنه منفتح على خوض تجربة في الدوري الإنجليزي الممتاز إذا وصل العرض المناسب.

ويُركز اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا حاليًا على مشواره مع منتخب إسبانيا في كأس العالم 2026، لكن أرسنال يواصل متابعة تطورات موقفه، في ظل اهتمام أيضًا من ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

ويُعد نيكو ويليامز ضمن قائمة اهتمامات أرسنال منذ عام 2024، حيث يرى المدير الفني ميكيل أرتيتا أنه يمتلك المواصفات المثالية لتدعيم الجبهة اليسرى الهجومية بفضل سرعته الكبيرة وقدرته على المراوغة والتفوق في المواجهات الفردية وخبراته على أعلى مستوى.

كما سيمنح اللاعب منافسة قوية لكل من جابرييل مارتينيلي ولياندرو تروسارد، بالإضافة إلى توفير خيار هجومي مختلف يمنح أرتيتا حلولًا إضافية أمام الفرق التي تعتمد على التكتل الدفاعي.

ويُدرك أرسنال أن المنافسة على ضم اللاعب ستكون قوية في ظل اهتمام عدة أندية من الدوري الإنجليزي، لكن استعداد نيكو ويليامز لإعادة النظر في مستقبله يمثل دفعة كبيرة لأرتيتا، الذي يسعى لضمه إلى صفوف الفريق اللندني منذ قرابة عامين.