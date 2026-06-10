تقرير: ألونسو يرغب في ضم أردا جولر لـ تشيلسي

من المتوقع أن يكون تشيلسي واحدًا من أكثر الأندية نشاطًا خلال سوق الانتقالات الصيفية، مع بدء المدرب الجديد تشابي ألونسو في إعادة تشكيل الفريق وفقًا لرؤيته الفنية.

ويرتبط البلوز بالفعل بعدة صفقات بارزة، في ظل رغبة المدرب الإسباني في بناء فريق قادر على المنافسة على الألقاب الكبرى من جديد.

ويبرز الآن اسم النجم التركي الشاب أردا جولر، لاعب ريال مدريد، كأحد أهم أهداف النادي اللندني.

وبحسب موقع سبورتس مول، حدد ألونسو جولر كـ"الهدف الأول" قبل انطلاق موسم 2026-2027، حيث يستعد تشيلسي لتقديم عرض مالي ضخم في محاولة لإقناع ريال مدريد بالدخول في مفاوضات.

ويرى ألونسو أن الدولي التركي هو صانع الألعاب المثالي ليكون محور مشروعه الجديد في تشيلسي، بفضل قدرته على اللعب في المساحات الضيقة وصناعة الفرص وكسر التكتلات الدفاعية بقدمه اليسرى.

كما تشير التقارير إلى أن تشيلسي مستعد لتقديم ما يقارب 100 مليون جنيه إسترليني من أجل اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، ما يعكس مدى تقدير النادي لإمكاناته.

ومع ذلك، يتمسك ريال مدريد بموقفه الرافض لبيع اللاعب، إذ يعتبره جزءًا مهمًا من مشروعه المستقبلي. ويواجه تشيلسي منافسة من أرسنال وليفربول، اللذين يراقبان وضع اللاعب عن كثب، رغم أن رغبة جولر الحالية تتمثل في الاستمرار داخل سانتياجو برنابيو.

ومن العوامل التي قد تصب في مصلحة تشيلسي العلاقة القوية بين جولر وألونسو.

فقد عمل الثنائي معًا خلال فترة ألونسو في ريال مدريد، وشهد اللاعب التركي واحدة من أفضل فترات تطوره تحت قيادة المدرب السابق لـ باير ليفركوزن.

وخلال 34 مباراة، سجل جولر 4 أهداف وصنع 10 أهداف، ليصبح عنصرًا أكثر تأثيرًا في الفريق الأول.

وسبق لجولر أن أشاد بالدور الذي لعبه ألونسو في تطوره، مؤكدًا أن المدرب منحه الثقة والمسؤولية.

كما وصف علاقتهما بأنها "رائعة"، وكشف أنهما حافظا على التواصل حتى بعد رحيل ألونسو عن ريال مدريد، وهو ما قد يكون عاملًا مؤثرًا إذا قرر اللاعب الرحيل مستقبلًا.

ورغم تمسك ريال مدريد باللاعب في الوقت الحالي، فإن اهتمام تشيلسي يبدو منطقيًا، خاصة أن ألونسو يعرف جيدًا كيفية استخراج أفضل ما لدى صانع الألعاب التركي، بينما يدرك جولر بالفعل أفكار مدربه السابق ومتطلباته التكتيكية.

ويبقى السؤال، هل تكفي هذه العلاقة لإقناع ريال مدريد بالتخلي عن أحد أبرز مواهبه الشابة؟ لكن المؤكد أن علاقة ألونسو بجولر قد تكون السلاح الأقوى لتشيلسي إذا أراد إتمام واحدة من أكبر صفقات الصيف.