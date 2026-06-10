دي مارزيو: مانشستر سيتي يزاحم ليفربول على ديوماندي

سيحسم الإيفواري يان ديوماندي وجهته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بين ليفربول ومانشستر سيتي فقط، وفقا لأحدث التقارير.

ورغم أن كأس العالم ستستحوذ على جزء كبير من الاهتمام هذا الصيف، فإن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تسعى بقوة لتدعيم صفوفها استعدادا لموسم مرتقب.

ولا يُستثنى ليفربول بقيادة مدربه أندوني إيراولا من ذلك، إذ يبدو أن تدعيم الخط الهجومي يمثل أولوية قصوى بعد رحيل محمد صلاح.

وارتبط جناح لايبزج الألماني، يان ديوماندي، مرارا بالانتقال إلى ملعب أنفيلد، في وقت يُقال إن النادي الألماني يطلب أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن خدماته.

لكن الصحفي جيانلوكا دي مارزيو أكد أن ليفربول ليس النادي الوحيد المهتم بضم اللاعب الإيفواري، إذ يعد مانشستر سيتي المنافس الرئيسي، بينما يُنظر إلى ديوماندي باعتباره الهدف الأول للمدرب الإيطالي إنزو ماريسكا.

ورغم أن مانشستر سيتي كان يمثل منافسا قويا للغاية في سوق الانتقالات خلال السنوات الماضية، فإن ليفربول يمتلك حاليا عدة عوامل قد تمنحه الأفضلية في سباق التعاقد مع اللاعب.

فبعد رحيل بيب جوارديولا عن ملعب الاتحاد عقب 10 سنوات، تحيط حالة من الغموض بمستقبل النادي، وهو ما قد يدفع بعض اللاعبين للتردد قبل الانضمام إليه.

كما لا يزال سيتي يواجه احتمالية التعرض لعقوبات من الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب مزاعم تتعلق بمخالفات مالية، وهو ما قد يجعل ديوماندي أكثر حذرا عند اتخاذ قراره.

وفي المقابل، ورغم وجود بعض الغموض في ليفربول بعد تعيين إيراولا مديرا فنيا الأسبوع الماضي، فإن إقالة أرني سلوت منحت الجماهير دفعة معنوية، ومن المتوقع أن يحظى المدرب الجديد بدعم كامل داخل النادي.

وقد يجعل الاستقرار النسبي داخل أنفيلد ليفربول أكثر جاذبية لنجم لايبزيج، ما يمنح "الريدز" ثقة كبيرة في قدرتهم على التفوق على مانشستر سيتي في سباق التعاقد معه.

ومن المرجح أن يشغل ديوماندي مركز الجناح الأيمن في ليفربول، رغم قدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي مع لايبزيج، حيث سيكون مطالبا بمحاولة سد الفراغ الذي تركه محمد صلاح.

ورغم أن تعويض الأرقام الاستثنائية للنجم المصري يبدو أمرا بالغ الصعوبة، فإن اللاعب البالغ من العمر 19 عاما يملك فرصة لصناعة تاريخه الخاص في أنفيلد وقيادة الفريق نحو المزيد من الألقاب.

ولا يحتاج ديوماندي إلى الوصول إلى مستوى صلاح من أجل اعتباره صفقة ناجحة، لكنه سيكون مطالبا بأن يكون أحد أبرز عناصر مشروع إيراولا إذا أراد تبرير قيمة انتقاله التي قد تتجاوز 100 مليون جنيه إسترليني.