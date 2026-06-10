لويس ميجيل راميس مدربا لأوساسونا

الأربعاء، 10 يونيو 2026 - 14:26

كتب : FilGoal

لويس ميجيل راميس

أعلن نادي أوساسونا تعيين لويس ميجيل راميس مدربا للفريق.

ووقع راميس على عقد مع أوساسونا لمدة مسومين حتى عام 2028.

ويقود راميس فريق أوساسونا خلفا لأليسيو ليسكي الذي رحل عقب نهاية الموسم.

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وسيتولى صاحب الـ 55 عاما فريقا بدوري الدرجة الأولى لمسيرته التي قضاها بالكامل بالدرجة الثانية الإسبانية.

وكانت المحطة الأخيرة لراميس مع فريق بورجوس خلال الموسم المنقضي وقاده لاحتلال المركز السابع بجدول الترتيب وخسر فرصة الصعود للملحق بفارق الأهداف.

وكان أوساسونا قد أنهى الموسم الماضي في المركز الـ 17 لينجو من الهبوط للدرجة الثانية خلال المباراة الأخيرة، متفوقا بفارق الأهداف عن ريال مايوركا.

خلال مسيرته درب رامي فرق، بورجوس وإسبانيول وتينيريقي وألباسيتي وألميريا، بالإضافة إلى المراحل السنية المختلفة بأكاديمية ريال مدريد.

وكلاعب سبق لراميس اللعب بقميص ريال مدريد وحصل على مسيرة طويلة في الملاعب الإسبانية، قبل الاعتزال بقميص راسين فيرول خلال عام 2003، وكان أحد لاعبي الجيل الذهبي الذي توج بلقب الدوري الإسباني مع ديبورتيفو لاكورونيا في عام 1999.

الدوري الإسباني أوساسونا لويس ميجيل راميس
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