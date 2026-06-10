ديلي ميل: نوتنجهام يحدد سعر بيع أندرسون وسط منافسة من قطبي مانشستر

يطلب نوتنجهام فورست مبلغ 110 ملايين جنيه إسترليني للتخلي عن لاعب الوسط الإنجليزي إليوت أندرسون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل الصراع بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد على ضمه.

وتشير التقارير إلى أن مانشستر سيتي يتصدر سباق التعاقد مع اللاعب الدولي الإنجليزي، المتوقع أن يكون أحد العناصر الأساسية لمنتخب إنجلترا في كأس العالم 2026.

في المقابل، لا ينوي مانشستر يونايتد الاستسلام في السباق، إذ لا يزال يعتقد بإمكانية إقناع اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا بالانتقال إلى ملعب أولد ترافورد.

وكان مانشستر سيتي قد تقدم بعرض أول بلغت قيمته نحو 80 مليون جنيه إسترليني، لكن نوتنجهام فورست رفضه، ما دفع النادي السماوي للتجهيز بعرض جديد.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن فورست يطمح للحصول على رقم قياسي في بيع لاعب إنجليزي، إذ يقدر قيمة أندرسون بنحو 110 ملايين جنيه إسترليني.

ويستند النادي في تقييمه إلى صفقة انتقال ديكلان رايس من وست هام يونايتد إلى أرسنال في صيف 2023 مقابل نحو 105 ملايين جنيه إسترليني.

ورغم رحيل بيب جوارديولا عن مانشستر سيتي، فإن النادي لا يزال مصممًا على التعاقد مع لاعب نيوكاسل يونايتد السابق خلال الميركاتو الحالي.

وقدم أندرسون موسمًا مميزًا مع نوتنجهام فورست خلال 2025-2026، بعدما سجل أربعة أهداف وصنع خمسة أخرى في 50 مباراة بمختلف المسابقات.

كما شارك في 12 مباراة بالدوري الأوروبي، وساهم في وصول فريقه إلى نصف النهائي، إضافة إلى تسجيله أربعة أهداف وصناعته أربعة أخرى خلال 38 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان نوتنجهام فورست قد ضم أندرسون من نيوكاسل يونايتد في صيف 2024 مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، ضمن صفقة انتقل خلالها الحارس أوديسياس فلاخوديموس في الاتجاه المعاكس.

ومنذ انضمامه إلى فورست، سجل أندرسون ستة أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة خلال 92 مباراة، وساهم في بقاء الفريق ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الوقت الحالي، يبدو مانشستر سيتي الأقرب لحسم الصفقة بعدما وضع أندرسون على رأس أولوياته الصيفية، لكن مانشستر يونايتد لا يزال في الصورة، ما ينذر بصراع قوي بين عملاقي مدينة مانشستر خلال الأسابيع المقبلة.