قبل مواجهة مصر.. دوكو يغادر تدريب بلجيكا بسبب الإصابة

تعرض جيريمي دوكو جناح منتخب بلجيكا لإصابة خفيفة خلال تدريبات منتخب بلاده استعدادا لمواجهة مصر.

ويصطدم منتخب مصر بنظيره البلجيكي في الجولة الافتتاحية لكأس العالم يوم الاثنين المقبل.

وذكرت شبكة HLN البلجيكية أن دوكو إاضطر إلى مغادرة الحصة التدريبية قبل مرور ساعة على بدايتها، بعد شعوره بانزعاج بسيط، حيث توجه مباشرة إلى الداخل لتلقي العلاج.

وأضاف التقرير أنه لا توجد مؤشرات مقلقة حتى الآن، إذ يبدو أن الإصابة خفيفة.

ومن المتوقع أن يعود جناح مانشستر سيتي سريعا إلى التدريبات الجماعية، ربما في التدريب المقبل.

وأوضح التقرير أن هذه الإصابة الخفيفة لن تؤثر على فرص زميل عمر مرموش في المشاركة أمام مصر.

هذه الحصة التدريبية كانت الأولى لمنتخب بلجيكا في مدينة سياتل، وسط أجواء عاصفة بعض الشيء.

وشارك 25 لاعباً في الحصة التدريبية، فيما واصل المدافع زينو ديباست برنامجه التأهيلي، مع تأكيدات بأنه يسير وفق الخطة العلاجية.

ومن المتوقع أن يكون ديباست جاهزا مع بداية الأدوار الإقصائية.

وينطلق كأس العالم يوم الخميس.

ويتواجد منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة رفقة إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

وتأتي مواعيد مباريات مجموعة مصر كالتالي:

الجولة الأولى

مصر × بلجيكا - 15 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

إيران × نيوزلندا - 16 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية

بلجيكا × إيران - 21 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

مصر × نيوزيلندا - 22 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثالثة

مصر × إيران - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

نيوزلندا × بلجيكا - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا