اقتربت من 30 ألفا.. الإسماعيلي يكشف عن إيرادات اليوم الأول من حملة التبرع للنادي
الأربعاء، 10 يونيو 2026 - 13:27
كتب : FilGoal
أعلن النادي الإسماعيلي عن إيرادات اليوم الأول من حملة التبرع للنادي.
وأطلق الإسماعيلي حملة لحث جماهيره على التبرع بمبالغ مالية للنادي.
ونشرت الصفحة الرسمية للإسماعيلي إيرادات اليوم الأول من حملة التبرع.
وتمكن النادي من جمع 29370 جنيها خلال اليوم الأول من الحملة.
وجاءت قيمة التبرعات بالكامل كالتالي:
وهبط الإسماعيلي لدوري المحترفين بعد احتلال المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.
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