بنفيكا يعلن اسم خليفة مورينيو في تدريب الفريق

الأربعاء، 10 يونيو 2026 - 13:11

كتب : FilGoal

ماركو سيلفا

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي تعيين ماركو سيلفا كمدير فني للفريق بعد رحيل جوزيه مورينيو نحو تدريب ريال مدريد.

وكشف بنفيكا قبل ساعات عن انتقال مورينيو لتدريب ريال مدريد.

بعدها، أفاد النادي عبر موقعه: "توصلنا إلى اتفاق مع ماركو سيلفا على تولي تدريب الفريق بعقد لمدة موسمين".

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وأضاف النادي أن هناك إمكانية لتمديد العقد حتى نهاية موسم 2028-2029.

وقضى سيلفا 5 سنوات في تدريب فولام قبل أن يرحل عن تدريب النادي الإنجليزي.

وسيعود سيلفا للدوري البرتغالي من جديد بعدما درب من قبل كل من أشتوريل وسبورتنج لشبونة وتوج مع الأخير بلقب كأس البرتغال.

وسبق وأن درب سيلفا كل من أولمبياكوس اليوناني وتوج معه بلقب الدوري وخاض بعدها تجارب إنجليزية متعددة بدءا من هال سيتي ثم واتفورد وإيفرتون وأخيرا فولام.

وذكر بنفيكا أن ريال مدريد قام بدفع 15 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد المدرب البرتغالي.

وأتم حساب بنفيكا الرسمي "وافق المدرب على ذلك، شكرا لك جوزيه مورينيو."

وأعلن أعلن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد عودة جوزيه مورينيو لتدريب الفريق مجددا، بعد فوزه بانتخابات النادي الملكي.

وفاز بيريز في الانتخابات الرئاسية لريال مدريد ليظل على مقعد الرئيس حتى عام 2030.

ووقّع جوزيه مورينيو عقود تدريب ريال مدريد حتى يونيو 2029.

وتم تفعيل العقد مباشرة بعد فوز بيريز بالانتخابات.

يذكر أن مورينيو قاد ريال مدريد في الفترة من 2010 إلى 2013، وحقق لقب الدوري الإسباني 2011-2012، وكأس إسبانيا 2010-2011، والسوبر الإسباني 2012.

وأنهى بنفيكا الموسم المنقضي في المركز الثالث وسيشارك الموسم المقبل في الدوري الأوروبي.

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