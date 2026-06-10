كأس العالم - مروان عطية: أتوقع فوز مصر على بلجيكا

عبر مروان عطية لاعب وسط منتخب مصر عن سعادته بالمشاركة مع الفراعنة في كأس العالم، مشددا على أن كل اللاعبين سيبذلون أقصى ما في جهدهم لتحقيق نتائج ترضي الجماهير.

وقال مروان عبر إم بي سي مصر: "سعيد بالمشاركة في كأس العالم وكان طموحي هو اللعب في المونديال، شاركت من قبل في مونديال الأندية ولكن هذا هو الحدث الأهم".

وأضاف "اللعب مع صلاح كان أحد أحلامي في كرة القدم وحققته، وكنت أتمنى اللعب بجوار أبو تريكة".

وأكمل "منتخب مصر قادر على تحقيق نتيجة جيدة أمام بلجيكا، فنحن لعبنا ضد إسبانيا في أرضهم وقدمنا مباراة كبيرة ومتكافئة".

وواصل "عبد الله السعيد لاعب مميز ودائما كان يتواجد في المنتخب ويحافظ على مستواه رغم أن عمره الآن 41 سنة، والأمر نفسه لأي لاعب لم ينضم للمنتخب مثل محمد شحاتة ومصطفى محمد وأحمد الشناوي وجميعم لاعبين مميزين".

وأتم تصريحاته "منتخب مصر سيفوز على بلجيكا 2-1 أو سنتعادل 1-1".

ويلعب منتخب مصر ضد بلجيكا في افتتاح مباريات المنتخبين في دور المجموعات بكأس العالم، يوم الإثنين المقبل.

وتضم المجموعة التاسعة كل من مصر وبلجيكا وإيران ونيوزيلاندا.