كأس العالم - مروان عطية: أتوقع فوز مصر على بلجيكا

الأربعاء، 10 يونيو 2026 - 12:51

كتب : FilGoal

مروان عطية - مصر - البرازيل

عبر مروان عطية لاعب وسط منتخب مصر عن سعادته بالمشاركة مع الفراعنة في كأس العالم، مشددا على أن كل اللاعبين سيبذلون أقصى ما في جهدهم لتحقيق نتائج ترضي الجماهير.

وقال مروان عبر إم بي سي مصر: "سعيد بالمشاركة في كأس العالم وكان طموحي هو اللعب في المونديال، شاركت من قبل في مونديال الأندية ولكن هذا هو الحدث الأهم".

وأضاف "اللعب مع صلاح كان أحد أحلامي في كرة القدم وحققته، وكنت أتمنى اللعب بجوار أبو تريكة".

أخبار متعلقة:
في الـ78 من عمره.. كلود لو روا يعود لتدريب الكونغو نيوكاسل يستهدف جوهرة موناكو المطلوبة في ليفربول منافس مصر - منتخب إيران يواجه شباب تيخوانا المكسيكي وديا قبل انطلاق كأس العالم

وأكمل "منتخب مصر قادر على تحقيق نتيجة جيدة أمام بلجيكا، فنحن لعبنا ضد إسبانيا في أرضهم وقدمنا مباراة كبيرة ومتكافئة".

وواصل "عبد الله السعيد لاعب مميز ودائما كان يتواجد في المنتخب ويحافظ على مستواه رغم أن عمره الآن 41 سنة، والأمر نفسه لأي لاعب لم ينضم للمنتخب مثل محمد شحاتة ومصطفى محمد وأحمد الشناوي وجميعم لاعبين مميزين".

وأتم تصريحاته "منتخب مصر سيفوز على بلجيكا 2-1 أو سنتعادل 1-1".

ويلعب منتخب مصر ضد بلجيكا في افتتاح مباريات المنتخبين في دور المجموعات بكأس العالم، يوم الإثنين المقبل.

وتضم المجموعة التاسعة كل من مصر وبلجيكا وإيران ونيوزيلاندا.

منتخب مصر بلجيكا كأس العالم مروان عطية
نرشح لكم
كأس العالم – ياسر إبراهيم: البطولة تختلف عن مونديال الأندية منافس مصر - منتخب إيران يواجه شباب تيخوانا المكسيكي وديا قبل انطلاق كأس العالم الكشف عن سبب غياب حارس السعودية الأساسي أمام السنغال دوكو: كنت أتحدث دائما مع مرموش عن مباراة بلجيكا ومصر.. ونريد الفوز خلال مباراة مصر.. إيران تطالب فيفا بارتداء شارات سوداء تدريبات استشفائية وبدنية لمنتخب مصر استعدادا لمواجهة بلجيكا كأس العالم - الأردن.. جيل تحقيق الأحلام يطارد مفاجأة ميسي والثعالب بيان - الاتحاد السنغالي يرد على تفتيش بعثته في الولايات المتحدة قبل كأس العالم
أخر الأخبار
اقتربت من 30 ألفا.. الإسماعيلي يكشف عن إيرادات اليوم الأول من حملة التبرع للنادي 4 دقيقة | الدوري المصري
بنفيكا يعلن اسم خليفة مورينيو في تدريب الفريق 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
ميسي يعود ويسجل في فوز الأرجنتين على ايسلندا وديا 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العالم – ياسر إبراهيم: البطولة تختلف عن مونديال الأندية 38 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - مروان عطية: أتوقع فوز مصر على بلجيكا 40 دقيقة | في المونديال
في الـ78 من عمره.. كلود لو روا يعود لتدريب الكونغو ساعة | الكرة الإفريقية
نيوكاسل يستهدف جوهرة موناكو المطلوبة في ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
منافس مصر - منتخب إيران يواجه شباب تيخوانا المكسيكي وديا قبل انطلاق كأس العالم ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت ودي - مصر (1)-(2) البرازيل.. فوز السامبا قبل كأس العالم 2 تقرير مغربي: عموتة رفض رفع طلباته المالية لتدريب الأهلي.. و3 شروط له 3 الشريعي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع ثلاثي إنبي لـ الأهلي 4 تشكيل منتخب مصر - حمدي فتحي في الدفاع أمام البرازيل.. وصلاح على الدكة
/articles/530617/كأس-العالم-مروان-عطية-أتوقع-فوز-مصر-على-بلجيكا