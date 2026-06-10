في الـ78 من عمره.. كلود لو روا يعود لتدريب الكونغو
الأربعاء، 10 يونيو 2026 - 12:26
كتب : FilGoal
أعلنت وزارة الرياضية الكونغولية تعيين المدرب الفرنسي المخضرم كلود لو روا كمدير فني لمنتخب الكونغو.
وعاد كلود لو روا للتدريب في الـ78 من عمره، بعدما انتهت تجربته الأخيرة من منتخب توجو في 2021.
وكان لو روا مدربا لمنتخب الكونغو في الفترة من 2013 إلى 2015.
كما تم تعيين السنغالي عمر داف كمدرب مساعد لعراب إفريقيا.
ستقام مراسم توقيع العقد يوم 22 يونيو في برازافيل، بحسب بيان وزارة الرياضة.
ويستهدف كلود لو روا التأهل لكأس أمم إفريقيا 2027.
ويتواجد منتخب الكونغو في مجموعة واحدة رفقة الكاميرون وجزر القمر ونامبيا.
ويستعد الساحر الأبيض لخوض تجربته التاسعة مع المنتخبات الإفريقية.
إذ تولى تدريب الكاميرون مرتين والسنغال والكونغو الديمقراطية مرتين وغانا وتوجو، بالإضافة إلى تجربته الأولى مع الكونغو.
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