منافس مصر - منتخب إيران يواجه شباب تيخوانا المكسيكي وديا قبل انطلاق كأس العالم

الأربعاء، 10 يونيو 2026 - 12:09

كتب : FilGoal

إيران ضد كوستاريكا

سيخوض المنتخب الإيراني آخر مبارياته الودية قبل انطلاق كأس العالم أمام فريق تيخوانا تحت 21 عاما.

ويتواجد منتخب إيران في المجموعة السابعة مع مصر وبلجيكا ونيوزيلندا.

وأوضحت وكالة تسنيم أن منتخب إيران سيلاقي فريق شباب تيخوانا المكسيكي يوم الأربعاء وديا قبل يوم واحد من انطلاق المونديال.

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وتعد هذه المواجهة آخر اختبار ودي للمنتخب الإيراني قبل مباراته الافتتاحية ضد نيوزيلندا يوم الثلاثاء المقبل.

إلى ذلك، واصل لاعبو المنتخب الإيراني معسكرهم في المكسيك، حيث أجروا حصتهم التدريبية الثالثة، وسط تركيز على تنفيذ الخطط التكتيكية التي وضعها الجهاز الفني.

وبعد الانتهاء من تمارين الإحماء، خاض اللاعبون تدريبات أكثر كثافة من اليوم السابق، مع تركيز أكبر على الجوانب التكتيكية.

وفي جزء من الحصة التدريبية، تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لتنفيذ تدريبات متنوعة تهدف إلى الحفاظ على الكرة والسيطرة عليها، كما شكلت التمريرات تحت الضغط أحد أبرز محاور التدريب.

وفي فقرة أخرى من المران، تم وضع مرميين في نصف الملعب، حيث نفذ اللاعبون تدريبات مكثفة على التمرير إلى جانب تطبيقات تكتيكية في الحالتين الدفاعية والهجومية. كما شملت الحصة التدريب على الركلات الركنية والكرات الثابتة.

وينطلق كأس العالم يوم الخميس.

ويتواجد منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة رفقة إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

وتأتي مواعيد مباريات مجموعة مصر كالتالي:

الجولة الأولى

مصر × بلجيكا - 15 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

إيران × نيوزلندا - 16 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية

بلجيكا × إيران - 21 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

مصر × نيوزيلندا - 22 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثالثة

مصر × إيران - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

نيوزلندا × بلجيكا - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

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