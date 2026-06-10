مواعيد مباريات الأربعاء 10 يونيو - البرتغال ضد نيجيريا.. والجزائر تواجه بوليفيا
الأربعاء، 10 يونيو 2026 - 10:25
كتب : FilGoal
تستكمل اليوم مباريات اليوم الاخيرة من المباريات الدولية الودية للمنتخبات استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 10 يونيو والقنوات الناقلة.
مباريات دولية ودية
البرتغال × نيجيريا.. 10:45 مساء - بي إن سبورتس 2.
إنجلترا × كوستاريكا.. 11:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
بوليفيا × الجزائر.. 11:00 مساء.
نصف نهائي الملحق المؤهل للدوري الإسباني
مالاجا × لاس بالماس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا
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