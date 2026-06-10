مواعيد مباريات الأربعاء 10 يونيو - البرتغال ضد نيجيريا.. والجزائر تواجه بوليفيا

الأربعاء، 10 يونيو 2026 - 10:25

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - البرتغال

تستكمل اليوم مباريات اليوم الاخيرة من المباريات الدولية الودية للمنتخبات استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 10 يونيو والقنوات الناقلة.

مباريات دولية ودية

أخبار متعلقة:
بنفيكا يعلن رحيل مورينيو لتدريب ريال مدريد تدريبات استشفائية وبدنية لمنتخب مصر استعدادا لمواجهة بلجيكا Gaming - انطلاق حملة خاصة بأكبر مهرجان كروي عالمي في لعبة eFootball كارثة كادت تحدث.. كاميرا "سبايدر" تسقط على الملعب في مباراة المجر وكازاخستان

البرتغال × نيجيريا.. 10:45 مساء - بي إن سبورتس 2.

إنجلترا × كوستاريكا.. 11:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

بوليفيا × الجزائر.. 11:00 مساء.

نصف نهائي الملحق المؤهل للدوري الإسباني

مالاجا × لاس بالماس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

إنجلترا الجزائر البرتغال كأس العالم 2026
نرشح لكم
بنفيكا يعلن رحيل مورينيو لتدريب ريال مدريد كارثة كادت تحدث.. كاميرا "سبايدر" تسقط على الملعب في مباراة المجر وكازاخستان تقرير: سيزامل ميسي.. كاسيميرو يقترب من الانتقال إلى إنتر ميامي تقرير: مانشستر يونايتد يستعد للتقدم بعرض لضم روميرو من توتنام "يجسد قيم نادينا".. ريال مدريد يعلن رحيل أربيلوا تقرير: ريال مدريد يراقب وضع إنزو مع تشيلسي تقرير: يونايتد يراقب موهبة إنتر وسط غموض مستقبل زيركزي تقرير: بعد ضم روبرتسون وسينسي.. توتنام يسعى لحسم صفقتين
أخر الأخبار
مواعيد مباريات الأربعاء 10 يونيو - البرتغال ضد نيجيريا.. والجزائر تواجه بوليفيا 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
بنفيكا يعلن رحيل مورينيو لتدريب ريال مدريد 10 ساعة | الكرة الأوروبية
تدريبات استشفائية وبدنية لمنتخب مصر استعدادا لمواجهة بلجيكا 10 ساعة | منتخب مصر
Gaming - انطلاق حملة خاصة بأكبر مهرجان كروي عالمي في لعبة eFootball 10 ساعة | Gamers
كارثة كادت تحدث.. كاميرا "سبايدر" تسقط على الملعب في مباراة المجر وكازاخستان 11 ساعة | الكرة الأوروبية
كأس العالم - الأردن.. جيل تحقيق الأحلام يطارد مفاجأة ميسي والثعالب 11 ساعة | في المونديال
تقرير: سيزامل ميسي.. كاسيميرو يقترب من الانتقال إلى إنتر ميامي 11 ساعة | ميركاتو
حمزة الجمل مديرا فنيا لـ الاتحاد السكندري 11 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 انتهت ودي - مصر (1)-(2) البرازيل.. فوز السامبا قبل كأس العالم 2 تقرير مغربي: عموتة رفض رفع طلباته المالية لتدريب الأهلي.. و3 شروط له 3 الشريعي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع ثلاثي إنبي لـ الأهلي 4 تشكيل منتخب مصر - حمدي فتحي في الدفاع أمام البرازيل.. وصلاح على الدكة
/articles/530607/مواعيد-مباريات-الأربعاء-10-يونيو-البرتغال-ضد-نيجيريا-والجزائر-تواجه-بوليفيا