مواعيد مباريات الأربعاء 10 يونيو - البرتغال ضد نيجيريا.. والجزائر تواجه بوليفيا

تستكمل اليوم مباريات اليوم الاخيرة من المباريات الدولية الودية للمنتخبات استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 10 يونيو والقنوات الناقلة.

مباريات دولية ودية

البرتغال × نيجيريا.. 10:45 مساء - بي إن سبورتس 2.

إنجلترا × كوستاريكا.. 11:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

بوليفيا × الجزائر.. 11:00 مساء.

نصف نهائي الملحق المؤهل للدوري الإسباني

مالاجا × لاس بالماس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

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