كارثة كادت تحدث.. كاميرا "سبايدر" تسقط على الملعب في مباراة المجر وكازاخستان

الثلاثاء، 09 يونيو 2026 - 23:36

كتب : FilGoal

كاميرا معلقة

شهدت مباراة المجر أمام كازاخستان حادث سقوط كاميرا من ارتفاع شاهق.

اشتعلت النيران بكاميرا معلقة "سبايدر" خلال أحداث الشوط الأول من المباراة، لتسقط من ارتفاع شاهق.

وسقطت الكاميرا بالقرب من أحد المصورين على خط المرمى، فيما لم يصب أي لاعب أو فرد في الملعب بأذى.

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وانتهت مباراة المجر أمام كازاخستان بفوز المنتخب المجر بثلاثية مقابل هدف وحيد.

المباراة أقيمت على ملعب ناجيردي في مدينة ديبريسين بالمجر، وهو ثالث أكبر الملاعب في المجر.

ولم يتأهل كلا المنتخبين إلى كأس العالم 2026 المقرر بعد يومين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

تقدم منتخب كازاخستان أولا في الدقيقة 9 عن طريق سيرهي ماليي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.

وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب المجري التعادل في الدقيقة 52 عن طريق دومينيك سوبوسلاي، قبل أن يضيف أندرياس شيفر الهدف الثاني في الدقيقة 67 بتسديدة قوية.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، أضاف راجوموند توث الهدف الثالث للمجر.

ولعب منتخب كازاخستان منقوصا من الدقيقة 63 بعد تلقي اللاعب ماكسيم سامورودوف بطاقة حمراء.

المجر سوبوسلاي سقوط كاميرا
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