كارثة كادت تحدث.. كاميرا "سبايدر" تسقط على الملعب في مباراة المجر وكازاخستان

شهدت مباراة المجر أمام كازاخستان حادث سقوط كاميرا من ارتفاع شاهق.

اشتعلت النيران بكاميرا معلقة "سبايدر" خلال أحداث الشوط الأول من المباراة، لتسقط من ارتفاع شاهق.

وسقطت الكاميرا بالقرب من أحد المصورين على خط المرمى، فيما لم يصب أي لاعب أو فرد في الملعب بأذى.

وانتهت مباراة المجر أمام كازاخستان بفوز المنتخب المجر بثلاثية مقابل هدف وحيد.

المباراة أقيمت على ملعب ناجيردي في مدينة ديبريسين بالمجر، وهو ثالث أكبر الملاعب في المجر.

ولم يتأهل كلا المنتخبين إلى كأس العالم 2026 المقرر بعد يومين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

🚨JUST IN: A camera fell onto the pitch during the Hungary vs. Kazakhstan match pic.twitter.com/wTp3Efdq0m — Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 9, 2026

تقدم منتخب كازاخستان أولا في الدقيقة 9 عن طريق سيرهي ماليي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.

وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب المجري التعادل في الدقيقة 52 عن طريق دومينيك سوبوسلاي، قبل أن يضيف أندرياس شيفر الهدف الثاني في الدقيقة 67 بتسديدة قوية.

🚀⚽️ هدف عالمي! أندرياس شيفر يسجل هدفًا رائعًا بعد تمريرة حاسمة من دومينيك سوبوسلاي #مباراة_ودية pic.twitter.com/FVocNvweux — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 9, 2026

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، أضاف راجوموند توث الهدف الثالث للمجر.

ولعب منتخب كازاخستان منقوصا من الدقيقة 63 بعد تلقي اللاعب ماكسيم سامورودوف بطاقة حمراء.