تقرير: سيزامل ميسي.. كاسيميرو يقترب من الانتقال إلى إنتر ميامي

اقترب البرازيلي كاسيميرو من الانتقال إلى إنتر ميامي بعد رحيله عن مانشستر يونايتد بنهاية موسم 2025-2026.

وأسدل لاعب الوسط المخضرم الستار على مشواره الذي استمر أربعة أعوام في ملعب أولد ترافورد، حيث خاض 160 مباراة بقميص مانشستر يونايتد وسجل 26 هدفًا، على أن يصبح لاعبًا حرًا رسميًا بنهاية الشهر الجاري.

وكان كاسيميرو قد ارتبط بإمكانية لمّ الشمل مع زميله السابق في ريال مدريد ومانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو، في النصر السعودي، لكنه أبدى رغبة قوية في الانتقال إلى إنتر ميامي، خاصة مع فرصة اللعب إلى جانب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

وبحسب الصحفي بن جاكوبس، فإن المفاوضات بين كاسيميرو وإنتر ميامي وصلت إلى مرحلة متقدمة، بعدما توصل الطرفان لاتفاق مبدئي حول البنود الرئيسية للعقد.

ورغم ذلك، لا تزال هناك بعض العقبات الإدارية التي تعطل إتمام الصفقة بشكل رسمي، أبرزها امتلاك نادي لوس أنجلوس جالاكسي لما يُعرف في الدوري الأمريكي بـ«حقوق الاكتشاف» الخاصة باللاعب.

وسيكون على إنتر ميامي التوصل إلى اتفاق مالي مع لوس أنجلوس جالاكسي للحصول على تلك الحقوق والسماح بإتمام انتقال كاسيميرو.

وبموجب لوائح الدوري الأمريكي، يحق لكل نادٍ تسجيل قائمة تضم خمسة لاعبين من خارج المسابقة تحت بند "حقوق الاكتشاف"، ما يمنحه أولوية التفاوض معهم أو بيع تلك الحقوق لنادٍ آخر داخل الدوري.

لذلك، وعلى الرغم من أن كاسيميرو لم يلعب يومًا بقميص لوس أنجلوس جالاكسي، فإن النادي يملك الحق في الحصول على تعويض مالي مقابل التخلي عن حقوقه، وهو ما يمثل العقبة الأخيرة أمام انتقال النجم البرازيلي إلى إنتر ميامي.