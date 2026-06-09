كأس العالم - الأردن.. جيل تحقيق الأحلام يطارد مفاجأة ميسي والثعالب

يدخل منتخب الأردن منافسات كأس العالم 2026 بجيل يوصف بأنه جيل تحقيق الأحلام، بعدما نجح في تحقيق إنجازات غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، أبرزها بلوغ نهائي كأس آسيا لأول مرة، قبل أن يواصل كتابة التاريخ ويتأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى في التاريخ.

بعد تسع محاولات سابقة مليئة بالأمل والإصرار، نجح منتخب الأردن أخيرا في كسر الحاجز التاريخي وبلوغ نهائيات كأس العالم في محاولته العاشرة، ليحقق حلم جماهيره الذي انتظرته لأكثر من أربعة عقود.

وأسفرت القرعة عن وقوع الأردن في مجموعة قوية تضم الأرجنتين حاملة اللقب بقيادة ليونيل ميسي، ومنتخب الجزائر "ثعالب الصحراء" صاحب الخبرات الكبيرة، إضافة إلى النمسا التي استعادت كثيرا من قوتها خلال السنوات الأخيرة.

ورغم صعوبة المهمة، فإن الطموح الأردني لا يتوقف عند مجرد المشاركة، خاصة أن تاريخ كأس العالم شهد العديد من المفاجآت التي صنعتها منتخبات تشارك للمرة الأولى.

الإعلامي والمعلق الرياضي الأردني الشهيرخالد الغول، استشهد بما فعلته الجزائر في ظهورها الأول عام 1982، والسعودية في نسخة 1994، وكذلك كرواتيا التي حققت المركز الثالث في مونديال 1998 عبر تصريحات خاصة لـFilGoal.com قائلا: "منتخب الأردن يعيش أهم مرحلة في تاريخه".

وقال خالد الغول في تصريحات خاصة لـFilGoal.com : "منتخب الأردن يمر بأهم مرحلة في تاريخه، واستطاع الصعود إلى كأس العالم بعد محاولات عديدة، كما وصل إلى نهائي كأس آسيا ونهائي كأس العرب وخسر أمام قطر والمغرب. وعلى مدار 40 عاما في تصفيات كأس العالم، ظل الحلم قائما حتى تحقق أخيرا".

وأضاف "كأس العالم لها حساباتها الخاصة بقيادة جمال السلامي، وقبله حسين عموتة الذي يملك إنجازات كبيرة، وللأمانة فقد ساهما في تطوير الكرة الأردنية".

وتابع "مجموعة النشامى تضم منتخب الأرجنتين حامل اللقب بقيادة ميسي، والنمسا التي عادت إلى سابق عهدها، وكذلك الجزائر بنجومها".

وواصل "أحيانا المنتخب الذي يشارك لأول مرة قد يفاجئ المجموعة، كما فعلت الجزائر في أول مشاركة لها عام 1982، والسعودية في 1994، وحتى كرواتيا في 1998 عندما حصلت على المركز الثالث. الفرصة قائمة لكنها تعتمد على الإعداد الجيد للمنتخب وعدم ارتكاب الأخطاء".

وشدد "الأردن لعب وديا أمام سويسرا وخسر 4-1، ولعب أمام كولومبيا وخسر بهدفين ولكن بأداء أفضل من مباراة سويسرا، رغم الصدمة التي تلقاها بإصابة إبراهيم صبرة المحترف في كرواتيا وغيابه عن البطولة، وهو من العناصر المميزة التي كان جمال السلامي يحضرها لتعويض غياب المبدع يزن النعيمات الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في مواجهة العراق، وابتعد منذ ذلك الحين عن منتخب الأردن".

واستدرك "لكن هناك أيضا علي علوان، وعودة الفاخوري لاعب بيراميدز، وفي وجود موسى التعمري نجم رين الفرنسي قد يقدم الفريق مستويات كبيرة، ولا ننسى محمود المرضي الجناح المميز وعلي عزايزة الشاب الواعد".

وواصل "منتخب الأردن أيضا يضم عناصر مميزة في جميع الخطوط، ويعتمد على خبرة يزيد أبو ليلى في حراسة المرمى، ومهند أبو طه الظهير الأيسر الذي كاد أن يكسر القائم بتسديدة قوية للغاية في مواجهة كولومبيا، وكذلك المدافع يزن العرب المحترف في سول الكوري".

وتابع "منتخب الأردن أيضا يضم عناصر مميزة في جميع الخطوط، ويعتمد على خبرة يزيد أبو ليلى في حراسة المرمى، ومهند أبو طه الظهير الأيسر الذي كاد أن يكسر القائم بتسديدة قوية للغاية في مواجهة كولومبيا، وكذلك المدافع يزن العرب المحترف في سول الكوري".

وأوضح "كان هناك بعض الأسماء التي طالب الشارع الأردني بضمها للمنتخب في كأس العالم، مثل يوسف أبو جلبوش الذي قاد نادي الحسين إلى ثنائية الدوري والكأس، وكذلك عارف الحاج ومهند خير الله ومهند سمرين الجناح الشاب، لكنها في النهاية خيارات السلامي وهو صاحب الحق الأصيل في ذلك".

وعن وجود خلافات بين السلامي والتعمري كشف "لا توجد مشكلة بين موسى التعمري وجمال السلامي كما يعتقد البعض، ولكن كل ما في الأمر أن اللاعب بحكم تجربته وخبرته طالب زملاءه بالضغط إلى الأمام والضغط على المنافس، وتسبب ذلك في استقبال الهدف الثالث خلال مباراة سويسرا. لكن في كل الأحوال لا بد أن يتم ذلك بقرار من المدرب، والتجارب الودية فرصة للتعلم، ولم تحدث بينهما أي مشكلة إطلاقا".

وعن حظوظ المنتخبات العربية قال الغول: "بالنسبة للحظوظ العربية، فهناك 8 منتخبات عربية، وهذا يحدث لأول مرة في كأس العالم. مصر والمغرب والجزائر لديهم حظوظ كبيرة في التأهل إلى الدور التالي، كذلك تونس تملك 7 مشاركات، والسعودية قد تستعيد أمجادها مثلما فعلت في 1994 بأمريكا أيضا، ولا ننسى قطر وكذلك العراق الذي سبق له المشاركة في 1986. نتمنى لهم جميعا التوفيق".

اختيارات السلامي

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى – عبد الله الفاخوري – نور بني عطية

خط الدفاع: عبد الله نصيب – يزن العرب – حسام أبو الذهب – محمد أبو النادي – سليم عبيد – سعيد الروسان – إحسان حداد – أنس بدوي

خط الوسط: مهند أبو طه – محمد أبو حشيش – إبراهيم سعادة – عامر جاموس – نزار الرشدان – نور الروابدة – رجائي عايد – محمد الداوود – محمد مرضي

خط الهجوم: موسى التعمري – إبراهيم صبرة – عودة الفاخوري – محمد أبو زريق – علي عزايزة – علي علوان.

طريق الأردن إلى كأس العالم

بدأ منتخب "النشامى" مشواره في التصفيات الآسيوية من الدور الثاني، ولم تكن البداية مثالية، إذ تعادل مع طاجيكستان خارج الديار وخسر أمام السعودية في عمّان. لكن الفريق استعاد توازنه سريعًا، وحقق أربعة انتصارات متتالية، من بينها فوز عريض على باكستان بنتيجة 7-0، ليتصدر المجموعة في نهاية المطاف متفوقًا على السعودية بفارق الأهداف.

وبعد وصول جمال السلامي مع انطلاقة الدور الثالث، واصل المنتخب عروضه القوية بفضل استمرار تألق الثلاثي الهجومي موسى التعمري ويزن النعيمات وعلي علوان، ورفع رصيده إلى 16 نقطة عقب الفوز على عُمان 3-0 في 5 يونيو 2025. وجاء التأهل الرسمي بعد خسارة العراق أمام جمهورية كوريا في الجولة نفسها، ليحسم الأردن البطاقة المباشرة الثانية في المجموعة قبل الجولة الأخيرة.

مواعيد مباريات الأردن في دور المجموعات

الأردن × الجزائر - الثلاثاء 23 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا.

النمسا × الأردن - الأربعاء 17 يونيو 2026 الساعة السابعة صباحا.

الأردن × الأرجنتين - الأحد 28 يونيو 2026 الساعة الخامسة فجرا.