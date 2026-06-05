ضربة جديدة.. استبعاد نجم الأردن من كأس العالم بسبب الإصابة

الجمعة، 05 يونيو 2026 - 21:30

كتب : FilGoal

منتخب الأردن

تعرض منتخب الأردن لضربة فنية جديدة قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

إبراهيم صبرة

النادي : لوكوموتيف زغرب

الأردن

ويستعد منتخب الأردن للمشاركة الأولى تاريخيا في منافسات كأس العالم.

وأعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم استبعاد صبرة من القائمة المشاركة في كأس العالم بعدما أثبتت الفحوصات الطبية إصابتة بتمزق في أربطة الكاحل.

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ويغيب صبرة بعدما فقد المنتخب الأردني في وقت سابق خدمات هدافه يزن النعيمات بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ويعد إبراهيم صبرة لاعب لوكوموتيفا زغرب الكرواتي، وصاحب الـ20 عاما من أهم اللاعبين في قائمة المغربي جمال السلامي.

وبذلك سيعتمد جمال السلامي مدرب منتخب الأردن على موسى التعمري وعلي علوان إلى جانب علي عزايزة، وعودة الفاخوري مهاجم بيراميدز في قيادة هجوم النشامى

ويقع منتخب الأردن في المجموعة العاشرة لكأس العالم بجانب كل من الأرجنتين والجزائر والنمسا.

كأس العالم منتخب الأردن إبراهيم صبرة
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