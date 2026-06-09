"لا أبحث عن النتيجة".. وائل رياض يوضح أسباب الخسارة من روسيا بخماسية

الثلاثاء، 09 يونيو 2026 - 22:55

كتب : FilGoal

وائل رياض - منتخب مصر للمحليين

يرى وائل رياض مدرب منتخب الشباب 2007، أنه حقق الاستفادة الممكنة من مباراتي روسيا الوديتين.

وخسر المنتخب المصري للشباب أمام روسيا بنتيجة 5-2 في المباراة الودية الثانية التي أقيمت بينهما على أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان المنتخب حقق الفوز في الودية الأولى بنتيجة 3-1 خلال المعسكر الحالي استعدادا لخوض بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

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وقال وائل رياض "كنت حريصاً على خوض تجارب ودية قوية خلال المرحلة الراهنة، قبل خوض بطولة تصفيات شمال أفريقيا التي تضم منتخبات قوية."

وأضاف "حققنا نتيجة إيجابية في الودية الأولى، وقمت بتجربة عدد كبير من اللاعبين في الودية الثانية لمنحهم الفرصة قبل الاستقرار على القائمة النهائية."

وأكمل "لا أنظر إلى النتيجة في التجارب الودية، وإنما أبحث عن السلبيات من أجل تلافيها وعلاج الأخطاء".

وأتم: "تحدثت مع اللاعبين عن أخطاء مباراة روسيا للاستفادة منها وتجنبها مستقبلاً".

ويخوض منتخب الشباب معسكره المقبل لمدة 5 أسابيع خلال الفترة من 22 يونيو الحالي حتى 30 يوليو المقبل.

ويبدأ التجمع الأخير للمنتخب يوم 30 أغسطس، استعدادا لبطولة شمال إفريقيا المقررة يوم 21 سبتمبر المقبل.

وكان منتخب الشباب قد خاض مباراتين وديتين الشهر الماضي أمام منتخب عمان، ونجح في تحقيق الفوز خلالهما، ضمن خطة الجهاز الفني لرفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلا من: وائل رياض مديرًا فنيًا، محمود حرب مديرًا للفريق، شريف عبدالفضيل مدربا عاما، أحمد رؤوف مدربًا، إبراهيم عبدالجواد مدربا لحراس المرمى، الدكتور قاسم قدري مخططًا للأحمال، أحمد مصطفى محلل أداء، الدكتور هاجد العنتبلي طبيبًا، الدكتور صلاح عاشور استشاريًا للعلاج الطبيعي، محمد شوبير إداريًا، محمد السيد مدلكًا، ومحمد عيد مسؤول المهمات.

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