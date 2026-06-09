تقرير: مانشستر يونايتد يستعد للتقدم بعرض لضم روميرو من توتنام

كشفت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد لا يخطط حاليًا للتقدم بعرض من أجل التعاقد مع المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو، لاعب وقائد توتنام هوتسبير.

وكان روميرو قد ارتبط خلال الأسابيع الأخيرة بإمكانية الرحيل عن توتنام عقب الموسم الصعب الذي كاد يشهد هبوط الفريق من الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تم تداول اسم مانشستر يونايتد ضمن الأندية المهتمة بالحصول على خدماته.

وذهبت بعض التقارير الأرجنتينية إلى أن يونايتد يستعد لتقديم عرض رسمي لضم المدافع البالغ من العمر 28 عامًا، إلا أن مصادر مقربة من النادي نفت هذه الأنباء.

وبحسب صحيفة مانشستر إيفينينج نيوز، فإن إدارة مانشستر يونايتد لا تضع روميرو ضمن أهدافها الحالية في سوق الانتقالات الصيفية، ولا توجد أي خطة للتحرك من أجله خلال الفترة المقبلة.

ورغم ذلك، لا يزال مستقبل اللاعب محل شك، خاصة في ظل سعي توتنام لتدعيم خط الدفاع تحت قيادة المدرب روبرتو دي زيربي.

ويقترب النادي اللندني من التعاقد مع المدافع الأرجنتيني ماركوس سينيسي في صفقة انتقال حر، كما يواصل اهتمامه بمدافع برايتون آند هوف ألبيون يان بول فان هيكي.

من جانب آخر، لا يبدو أن مانشستر يونايتد بحاجة ملحة إلى قلب دفاع جديد في الوقت الحالي، في ظل امتلاكه مجموعة من الخيارات في هذا المركز، تضم هاري ماجواير وليساندرو مارتينيز وآيدن هيفن وليني يورو وماتياس دي ليخت.

ومع ذلك، قد تدفع الإصابات المتكررة لبعض العناصر، وعلى رأسها دي ليخت ومارتينيز، إدارة النادي للتفكير في إضافة مدافع جديد مستقبلًا.

لكن تبقى الأولوية الأكبر بالنسبة للمدرب مايكل كاريك هي تدعيم خط الوسط، خاصة بعد رحيل كاسيميرو واستمرار الغموض حول مستقبل مانويل أوجارتي.