منتخب الشباب يخسر أمام روسيا بخماسية وديا

الثلاثاء، 09 يونيو 2026 - 22:39

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب

خسر منتخب مصر للشباب مواليد 2007 أمام نظيره الروسي بنتيجة 5-2 في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

ويستعد منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض "شيتوس" لخوض تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وخاض منتخب الشباب مباراتين وديتين أمام نظيره الروسي خلال المعسكر الحالي.

أخبار متعلقة:
شباب مصر يهزم روسيا وديا بثلاثية استعدادا لتصفيات شمال إفريقيا محترف وحيد.. وائل رياض يعلن قائمة منتخب الشباب لمعسكر مايو فاز في وديتين.. منتخب الشباب يختتم معسكره تحت قيادة وائل رياض

وحقق المنتخب الفوز في الودية الأولى بنتيجة 3-1 قبل الخسارة في المباراة الثانية

وكان منتخب الشباب قد خاض مباراتين وديتين الشهر الماضي أمام منتخب عمان، ونجح في تحقيق الفوز خلالهما، ضمن خطة الجهاز الفني لرفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلا من: وائل رياض مديرًا فنيًا، محمود حرب مديرًا للفريق، شريف عبدالفضيل مدربا عاما، أحمد رؤوف مدربًا، إبراهيم عبدالجواد مدربا لحراس المرمى، الدكتور قاسم قدري مخططًا للأحمال، أحمد مصطفى محلل أداء، الدكتور هاجد العنتبلي طبيبًا، الدكتور صلاح عاشور استشاريًا للعلاج الطبيعي، محمد شوبير إداريًا، محمد السيد مدلكًا، ومحمد عيد مسؤول المهمات.

هدف روسيا الأول

هدف مصر الأول
هدف روسيا الثالث
هدف روسيا الرابع
هدف روسيا الخامس

منتخب الشباب وائل رياض
نرشح لكم
منافس مصر - الاتحاد الإيراني يعلن سحب حصته من تذاكر كأس العالم كأس العالم – تحليل منشطات لمنتخب مصر قبل البطولة الدرندلي: لا توجد رهبة من مواجهة الفرق الكبيرة.. وهناك إيجابيات من ودية البرازيل مدرب الإسماعيلي السابق لـ في الجول: أتوقع تأهل مصر لربع نهائي كأس العالم قبل المواجهة المرتقبة.. كيف استعد منتخب نيوزيلندا لمواجهة مصر الشناوي: يمكننا تحقيق إنجاز مميز في كأس العالم.. وبالنسبة لي مصمم على الفوز باللقب الكشف عن موعد المران الأول لمنتخب مصر في مقر إقامته بأمريكا محمد صلاح: كل فريق في المجموعة لديه فرصة.. ونتمنى أن نذهب بعيدا في كأس العالم
أخر الأخبار
"لا أبحث عن النتيجة".. وائل رياض يوضح أسباب الخسارة من روسيا بخماسية 41 ثاتيه | منتخب مصر
تقرير: مانشستر يونايتد يستعد للتقدم بعرض لضم روميرو من توتنام 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
منتخب الشباب يخسر أمام روسيا بخماسية وديا 16 دقيقة | منتخب مصر
بقيادة حسام البدري.. أهلي طرابلس يتوج بكأس ليبيا في القاهرة 34 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – أحمد فتحي أبرز المرشحين للعمل مع عموتة في الأهلي ساعة | الدوري المصري
"يجسد قيم نادينا".. ريال مدريد يعلن رحيل أربيلوا 2 ساعة | الدوري الإسباني
ريال مدريد يكشف في بيان عن الصفقة العالمية المنتظرة ورد ناديه 2 ساعة | الدوري الإسباني
بمشاركة الدباغ وحمدان.. فلسطين تتعادل مع قيرغيزستان⁩ وديا 2 ساعة | الوطن العربي
الأكثر مشاهدة
1 انتهت ودي - مصر (1)-(2) البرازيل.. فوز السامبا قبل كأس العالم 2 تقرير مغربي: عموتة رفض رفع طلباته المالية لتدريب الأهلي.. و3 شروط له 3 الشريعي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع ثلاثي إنبي لـ الأهلي 4 تشكيل منتخب مصر - حمدي فتحي في الدفاع أمام البرازيل.. وصلاح على الدكة
/articles/530596/منتخب-الشباب-يخسر-أمام-روسيا-بخماسية-وديا