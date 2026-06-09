منتخب الشباب يخسر أمام روسيا بخماسية وديا

خسر منتخب مصر للشباب مواليد 2007 أمام نظيره الروسي بنتيجة 5-2 في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

ويستعد منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض "شيتوس" لخوض تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وخاض منتخب الشباب مباراتين وديتين أمام نظيره الروسي خلال المعسكر الحالي.

وحقق المنتخب الفوز في الودية الأولى بنتيجة 3-1 قبل الخسارة في المباراة الثانية

وكان منتخب الشباب قد خاض مباراتين وديتين الشهر الماضي أمام منتخب عمان، ونجح في تحقيق الفوز خلالهما، ضمن خطة الجهاز الفني لرفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلا من: وائل رياض مديرًا فنيًا، محمود حرب مديرًا للفريق، شريف عبدالفضيل مدربا عاما، أحمد رؤوف مدربًا، إبراهيم عبدالجواد مدربا لحراس المرمى، الدكتور قاسم قدري مخططًا للأحمال، أحمد مصطفى محلل أداء، الدكتور هاجد العنتبلي طبيبًا، الدكتور صلاح عاشور استشاريًا للعلاج الطبيعي، محمد شوبير إداريًا، محمد السيد مدلكًا، ومحمد عيد مسؤول المهمات.

هدف روسيا الأول

هدف مصر الأول

هدف روسيا الثالث