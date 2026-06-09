بمشاركة الدباغ وحمدان.. فلسطين تتعادل مع قيرغيزستان⁩ وديا

الثلاثاء، 09 يونيو 2026 - 20:25

كتب : FilGoal

منتخب فلسطين

تعادل منتخب فلسطين أمام قيرغيزستان⁩ في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، على ستاد دولين عمرزاكوف.

ويخوض منتخب فلسطين تحت قيادة المدرب إيهاب أبو جزر، معسكرا في بيشكيك عاصمة جمهورية قرغيزستان.

وخاض منتخب مباراة ودية أمام قيرغيزستان⁩ انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

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ولا يشارك المنتخبان الفلسطيني أو قيرغيزستاني في كأس العالم.

وشارك في تشكيل المنتخب الفلسطيني 5 لاعبين من الدوري المصري.

وهم: حامد حمدان لاعب بيراميدز - عميد صوافطة لاعب المصري - بدر موسى لاعب بتروجت - خالد النبريص لاعب الإسماعيلي - عدي الدباغ مهاجم الزمالك

وتعد تلك الودية الثانية بين المنتخبين، بعدما خاضا ودية أخرى قبل 3 أيام وانتهت أيضا بالتعادل السلبي.

وكرّم الجهاز الفني والإداري لمنتخب فلسطين، لاعبي الفدائي الذين تُوجوا بالألقاب والبطولات مع أنديتهم خلال الموسم المنصرم، وذلك تقديراً لما حققوه من إنجازات مميزة.

ومن بين اللاعبين عدي الدباغ مهاجم الزمالك المتوج ببطولة الدوري المصري، وحامد حمدان لاعب وسط بيراميدز المتوج ببطولة كأس مصر.

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