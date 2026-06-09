محافظ بورسعيد يكرم لاعبي المصري بعد التتويج بكأس العاصمة

الثلاثاء، 09 يونيو 2026 - 19:57

كتب : FilGoal

محافظ بورسعيد - المصري

كرّم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، فريق المصري وأعضاء مجلس الإدارة بعد تتويج الفريق ببطولة كأس عاصمة مصر.

وتوج المصري ببطولة كأس العاصمة بعد الفوز أمام إنبي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السويس.

وأهدى المحافظ، دروعا تذكارية للاعبين والجهاز الفني والإداري.

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كما قرر المحافظ صرف مكافأة مالية للاعبين والجهاز الفني.

وأكد أبو ليمون "الفوز بالبطولة يمثل مصدر فخر واعتزاز لأبناء بورسعيد، مشيدا بالأداء القوي والروح القتالية التي ظهر بها اللاعبون خلال البطولة."

وأشاد المحافظ بالدور الكبير للجماهير "دعمها ومساندتها المستمرة للفريق كان أحد أهم عوامل النجاح والتتويج، لما تتمتع به جماهير المصري من انتماء وحب كبير لناديها العريق."

ونظم العاملون بالمحافظة ممرا شرفيا لاستقبال اللاعبين تقديرا لإنجازهم.

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وتوج المصري ببطولة كأس عاصمة مصر بالانتصار على إنبي بثلاثة أهداف دون رد في النهائي.

وكسر المصري صيام 28 عاما دون التتويج ببطولة منذ الفوز بكأس مصر سنة 1998 أمام المقاولون العرب.

وبعثت جماهير المصري رسالة عبر لافتة في المدرجات "اكسبوها، بورسعيد لا تنسى من أسعدها".

ورفعت الجماهير صورة الفريق الذي توج ببطولة كأس مصر 1998 ضد المقاولون 4-3.

وكسر المصري صيام 28 عاما دون التتويج ببطولة منذ كأس مصر.

ويتواجد سيف داوود في الجهاز الفني للمصري، وكان لاعبا ضمن الفريق الذي توج ببطولة كأس مصر قبل 28 عاما.

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