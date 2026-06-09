بينهم كريم أحمد.. ليفربول يعلن رحيل 8 لاعبين بعد انتهاء عقودهم

الثلاثاء، 09 يونيو 2026 - 19:39

كتب : FilGoal

كريم أحمد - ليفربول

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رحيل كريم أحمد لاعب فريق الشباب.

وكشف ليفربول عبر موقعه الرسمي: "كما أعلنا سابقا، سيغادر محمد صلاح، وإبراهيما كوناتي، وأندرو روبرتسون، وريس ويليامز هذا الصيف."

وأضاف النادي "سيغادر عدد من لاعبي أكاديمية النادي النادي أيضاً عند انتهاء عقودهم."

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وذكر أسماء اللاعبين "كريم أحمد، وإيمانويل أيروبوما، وجيمس بالاجيزي، ودي جي برنارد، وأوكلي كانونير، وجوش ديفيدسون، وتيرينس مايلز، وجاكوب بويتريس، سيبدأون فصولاً جديدة في مسيرتهم المهنية."

وأكمل "يود جميع من في النادي أن يشكروا اللاعبين على جميع مساهماتهم ويتمنوا لهم كل التوفيق في المستقبل."

وقرر نادي ليفربول الإبقاء على 8 لاعبين آخرين وتقديم عروض جديدة لهم، وهم "الأمير سيسيه، وكيرول فيغيروا، وكايل كيلي، وأفولامي أونانوغا، وأوليفر أوكونور، ولوكاس بيت، وبن ترويمان، وماثيو رايت."

وانضم كريم أحمد لمنتخب مصر للشباب تحت قيادة أسامة نبيه، في إطار استعداداته لكأس العالم تحت 20 سنة الذي أقيم العام الماضي.

ولكن لم يتواجد كريم أحمد في القائمة النهائية المشاركة في المونديال.

ليفربول كريم أحمد
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