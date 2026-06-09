تقرير: ريال مدريد يراقب وضع إنزو مع تشيلسي

يواصل ريال مدريد متابعة لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فرنانديز، نجم تشيلسي، استعدادًا لصيف قد يشهد تحركات كبيرة داخل ملعب سانتياجو برنابيو.

وانضم فرنانديز إلى تشيلسي قادمًا من بنفيكا في يناير 2023 مقابل 106.8 مليون جنيه إسترليني، ونجح منذ ذلك الحين في ترسيخ مكانته كأحد أبرز لاعبي خط الوسط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخاض اللاعب الأرجنتيني 169 مباراة بقميص تشيلسي في مختلف المسابقات، سجل خلالها 31 هدفًا، ليصبح أحد العناصر الأساسية في الفريق اللندني.

ويمتد عقد فرنانديز مع تشيلسي حتى عام 2032، ما يمنح النادي موقفًا قويًا في المفاوضات، رغم أن التقارير تشير إلى أن إدارة البلوز قد تدرس العروض التي تصل إلى 120 مليون جنيه إسترليني.

وكان فرنانديز قد صرح في وقت سابق برغبته في العيش بمدينة مدريد يومًا ما، وهو ما ساهم في زيادة التكهنات حول إمكانية انتقاله إلى العملاق الإسباني.

وبحسب تقرير نشره موقع "سبورتس مول"، يواصل رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز مراقبة وضع اللاعب، بالتزامن مع استعداد فرنانديز للمشاركة مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026.

وكان بيريز قد فاز مؤخرًا بولاية جديدة على رأس النادي بعد تفوقه على منافسه إنريكي ريكيلمي، مما مهد الطريق لعودة مرتقبة للمدرب جوزيه مورينيو إلى قيادة الفريق.

كما أعلن رئيس ريال مدريد استعداده لإنفاق ما لا يقل عن 150 مليون يورو للتعاقد مع "جالاكتيكو" جديد، دون الكشف عن هوية اللاعب المستهدف.

ورغم ارتباط اسم جناح بايرن ميونخ مايكل أوليسيه بهذا الوصف، فإن النادي الألماني أوضح أنه لا ينوي بيع اللاعب.

لذلك يبقى فرنانديز أحد الأسماء البارزة على طاولة ريال مدريد، حتى وإن كانت تصريحات بيريز السابقة قد أشارت إلى أن هدفه الرئيسي لا يلعب حاليًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

من جهة أخرى، يرتبط اسم فرنانديز أيضًا بالانتقال إلى مانشستر سيتي، الذي يستعد لمرحلة ما بعد بيب جوارديولا.

ويُقال إن المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا، المرشح لتولي قيادة مانشستر سيتي، يرغب في العمل مجددًا مع فرنانديز ويراه عنصرًا مثاليًا لبناء خط وسط الجيل الجديد للفريق.

كما تحوم الشكوك حول مستقبل رودري، الذي يحظى هو الآخر باهتمام من ريال مدريد.

وفي حال قرر النادي الملكي التحرك بجدية نحو ضم فرنانديز، فإن دخوله السباق قد يعقد خطط مانشستر سيتي، خاصة أن ريال مدريد نادرًا ما يتراجع عندما يضع أحد نجوم الصف الأول ضمن أولوياته في سوق الانتقالات.