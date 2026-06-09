تقرير: يونايتد يراقب موهبة إنتر وسط غموض مستقبل زيركزي

يواصل مانشستر يونايتد متابعة المهاجم الإيطالي الشاب فرانشيسكو إسبوزيتو، لاعب إنتر ، تمهيدًا لاحتمال التحرك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وشهد موسم 2025-2026 تألقًا كبيرًا للمهاجم البالغ من العمر 20 عامًا، بعدما سجل 10 أهداف وصنع 6 أخرى خلال 48 مباراة مع إنتر تحت قيادة المدرب كريستيان كيفو.

وكان إسبوزيتو قد فرض نفسه بقوة خلال فترة إعارته إلى سبيزيا في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، بعدما أحرز 17 هدفًا في 38 مباراة، ليحصل بعدها على فرصة الصعود إلى الفريق الأول لإنتر.

كما لفت المهاجم، الذي يبلغ طوله 1.91 متر، الأنظار على المستوى الدولي مع منتخب إيطاليا، حيث سجل 5 أهداف في 9 مباريات منذ ظهوره الأول بقميص الأزوري في سبتمبر الماضي.

ووفقًا لموقع سبورتس مول، تواجد كشافو مانشستر يونايتد في مباراتي إيطاليا الوديتين أمام منتخب لوكسمبورج ومنتخب اليونان خلال الأسبوع الماضي، وشاهدوا اللاعب يسجل هدف الفوز في كل مباراة لينتصر المنتخب الإيطالي بنتيجة 1-0 في المواجهتين.

ولا يقتصر الاهتمام بإسبوزيتو على يونايتد فقط، إذ تتابع أندية أرسنال وتوتنهام هوتسبير، إلى جانب مجموعة بلو كو المالكة لـتشيلسي، تطور اللاعب منذ أكثر من عام. لكن مهمة التعاقد معه لن تكون سهلة، خاصة أن إنتر يعتبره أحد أبرز المواهب الهجومية في أوروبا، كما أن اللاعب جدد عقده حتى عام 2029 خلال أبريل 2025.

ويأتي اهتمام مانشستر يونايتد بإسبوزيتو في ظل الشكوك المحيطة بمستقبل المهاجم الهولندي جوشوا زيركزي، الذي لم ينجح في تقديم المستوى المتوقع منذ انتقاله من بولونيا عام 2024. وسجل زيركزي 9 أهداف فقط في 75 مباراة بقميص يونايتد، بينما أحرز هدفين فقط في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ما أدى إلى تراجعه في ترتيب المهاجمين داخل الفريق.

ورغم ذلك، لا يزال اللاعب يحظى باهتمام عدة أندية إيطالية، أبرزها إنتر ميلان وروما، حيث تشير التقارير إلى إمكانية بيعه مقابل مبلغ يتراوح بين 20 و25 مليون يورو.

وفي حال رحيل زيركزي هذا الصيف، فمن المرجح أن يتحرك مانشستر يونايتد للتعاقد مع مهاجم جديد لمنافسة بنجامين سيسكو في الخط الأمامي.

وفي الوقت نفسه، يواصل النادي تدعيم وسط الملعب، بعدما توصل لاتفاق لضم البرازيلي إيدرسون من أتالانتا مقابل 39 مليون جنيه إسترليني، كما يضع عينيه على كل من إليوت أندرسون وماتيوس فرنانديز خلال الميركاتو الصيفي.